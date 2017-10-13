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﻿輕巧自拍換鏡機

2017-10-13 列印
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　　近年Canon的APS-C可換鏡無反相機的表現有所提升，價錢亦相當抵玩，吸引到不少女性用家入手。難怪近日新出M100，以反芒自拍功能做主打，更是M系列最輕巧的一部，只有302克對女性用家而言，甚有吸引力。新機用上雙像素CMOS自動對焦系統，像素達2,420萬，而ISO更高達25,600，自拍快夾靚。再配埋3吋觸芒及內置閃燈，入門級用家都不難上手。文：Anna

售價：$4,380（連EF-M 15-45mm f/3.5-6.3鏡頭套裝）

查詢：3191 2333
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