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﻿防水運動藍牙耳機

2017-10-13 列印
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　　天氣時晴時雨，出街練跑，有對防水度較高的藍牙耳機，感覺較安心。早前XPower推出了達IPX7防水級數的藍牙耳機，即可浸入水中最深1米、最長30分鐘都無絲毫無損，比起一般的生活防水厲害得多。耳機採用耳勾式設計，戴住做運動感覺更穩妥。機身內置CVC降噪技術，播放時間達6至8小時，相當實用。文：Anna

售價：$498　查詢：2708 8198
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