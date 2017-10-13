﻿火熱試食 人氣火鍋

在內地人氣爆燈的海底撈火鍋，自年初宣佈將會進軍香港市場，令全城火鍋控熱切期待！一直只聞樓梯聲響，日前新店突然低調試業，迅即成為熱話，一齊搶先試啦！



文：甘偉丁 圖：黃幹文



香港店佔地兩層，侍應待客殷勤，連說一句「歡迎光臨」也份外熱情，唯一不同是定價較內地昂貴。客人想落單，可透過平板電腦柯打湯底及配料，配料選擇豐富，為讓客人可多試各款美食，設有半份及一份選擇。必點推介有招牌蝦滑，一份以數十隻鮮蝦打成，侍應還會代勞下鍋烚煮，吃起來爽滑彈牙。撈派豆花屬自家製出品，師傅每日早上五時製作，較一般豆腐香滑，經烚煮後入口即融，配豆花醬（即辣醬）吃，辣得過癮。最有趣是撈麵，即使只柯打一條，店員都會化身為雜技大師，即席表演拉麵，雖然短短數十秒，但也眼界大開！



湯底方面設有單鍋、拼鍋及四宮格鍋，當中以四宮格鍋最受歡迎，可一次過盡嚐多款招牌湯底。愛吃辣的推介清油麻辣及青椒，前者以乾辣椒及青花椒熬煮，呈鮮紅色且香辣濃郁，若怕辣可選清油無渣麻辣，屬輕盈版麻辣湯底；後者的青椒湯底被稱為「變態辣」，湯底呈青綠色，以大量青椒熬製，較清油麻辣更辣。不嗜辣可選三鮮及菌湯，前者以大量豬骨熬製，乳白色湯底味道鮮甜，後者以多款野生乾菌炮製，味道清香。



貼心代客剝蝦服務



除鍋物吸引外，另一賣點是提供貼心服務，例如客人等候入座時，會提供免費修甲服務、棋盤玩樂及小食飲品，入座後店員會遞上透明膠套，讓客人放入手機以防弄髒，還代為烚煮食物，且替客人剝蝦殼，簡直是懶人福音！不過最富玩味的服務，是為獨個兒光顧的食客提供毛公仔陪坐，讓他們「獨食」也不愁寂寞！



海底撈火鍋



地址：旺角彌敦道555號



九龍行二樓及三樓



查詢：3996 7799