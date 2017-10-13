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﻿追加新版 Vezel好玩靚裝

2017-10-13 列印
■前後泵把加有護板裝飾。
■只要把腳凌空一掃，尾門便能電動打開。
■車廂陳設新穎，冷氣也採用觸控屏幕格式。
■後座墊可以摺起擺放高身物件。
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        本田代理有見最近SUV玩樂車熱潮興起，乘機替Vezel追加Premium Edition新版，車身添置新配飾，車廂新增氣氛燈，尾門同時加入腳部感應電動開關功能，裝潢更豪。 文：彭志揚        圖：William

        Vezel Premium Edition前後泵把加有仿鋁片護板裝飾，配襯兩側金屬灰色裙邊、車頂行李架、16吋專屬胎軨和尾翼。車廂沒有大改動，只是加有氣氛燈，座椅以原廠真皮包裝。中控台輕觸式屏幕接駁了倒車鏡頭，冷氣為新式玻璃屏幕觸控設計。新車追加電動尾門感應開關功能，只要用腳在尾泵把下方一掃便能開門。        

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