﻿家電孖寶 全方位激減

筍貨低至35折
家電品牌德國寶由即日起至10月29日推出開倉減價行動，產品種類繁多，如全能爆炒皇、變頻萬用鍋，家庭電器則有3合1除蟎殺菌吸塵機和直立式遙控暖風機等，全部均以低至半價發售，Zoey特別推介全自動麵包機，減價至35折。最抵讚的是優惠產品亦提供保養，購物自然更放心。
德國寶
日期：即日至10月29日（日）
地址︰灣仔摩利臣山道22號地舖
查詢︰3110 2030
熱話圈圈煲 新貨照八折
Zoey平日喜歡入廚煮幾味，特別留意廚具優惠行情，直言Circulon今次推出的打折活動吸引，如品牌新系列Ultimum至選圈圈鍋就有八折優惠，須知道至選圈圈鍋獨有高密度鍛造鋁合金配以高耐熱配件，加上黏塗層通過了147萬次磨損測試，不易刮花，以耐用程度計，性價比甚高。
於觀塘旗艦店購買Circulon Ultimum至選圈圈鍋，即可享獨家優惠，如買18cm/2.8L湯鍋即可獲贈Boscovivo 5%黑松露菌醬（價值$138）。購買30cm炒鍋，即可獲贈大師姐火腿XO醬1 瓶（價值$168），讓你煮得更滋味！
地址︰九龍觀塘道382號
查詢︰ 2763 9313
Zoey入貨攻略
德國寶開倉減價會提供折上折優惠，例如購買兩件產品，或全單折實滿$1,000，即可獲額外九折優惠，所以最好約齊朋友購物，一齊埋單即可慳得更多。