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﻿家電孖寶 全方位激減

2017-10-14 列印
3合1除蟎殺菌吸塵機 原價$1,480 優惠價$888
直立式遙控 暖風機 原價$850 優惠價$499
全能爆炒皇 原價$4,980 優惠價$2,388
專業高速 食品處理器 原價$3,350 優惠價$1,788
全自動麵包機 原價$1,980 優惠價$699
嵌入式雙頭電磁電陶爐 原價$4,910 優惠價$2,946
變頻萬用鍋 原價$1,180 優惠價$599
光波萬能煮食鍋 原價$1,310 優惠價$499
光波萬能煮食鍋 原價$1,420 優惠價$799
優惠期由10月16日至10月31日 Circulon Premier Professional 28 cm 陽極氧化不黏煎鍋 原價 $699 優惠價$379
Circulon Symmetry Chocolate 24cm 陽極氧化不黏炒鍋 原價$799 優惠價$399
優惠期由10月18日至11月30日 Circulon Ultimum 35 cm炒鑊連不鏽鋼玻璃蓋 原價$1,899 優惠價$1,499
Circulon Ultimum 18cm 湯鍋 原價$629 優惠價$499
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        精明主婦平日特別留意家庭用品，最近名牌德國寶及廚具品牌Circulon同期舉行精選減價行動，Zoey話事不宜遲，一於約齊姊妹們出發掃貨！

筍貨低至35折

　　家電品牌德國寶由即日起至10月29日推出開倉減價行動，產品種類繁多，如全能爆炒皇、變頻萬用鍋，家庭電器則有3合1除蟎殺菌吸塵機和直立式遙控暖風機等，全部均以低至半價發售，Zoey特別推介全自動麵包機，減價至35折。最抵讚的是優惠產品亦提供保養，購物自然更放心。

德國寶

日期：即日至10月29日（日）

地址︰灣仔摩利臣山道22號地舖

查詢︰3110 2030

熱話圈圈煲 新貨照八折

　　Zoey平日喜歡入廚煮幾味，特別留意廚具優惠行情，直言Circulon今次推出的打折活動吸引，如品牌新系列Ultimum至選圈圈鍋就有八折優惠，須知道至選圈圈鍋獨有高密度鍛造鋁合金配以高耐熱配件，加上黏塗層通過了147萬次磨損測試，不易刮花，以耐用程度計，性價比甚高。

　　於觀塘旗艦店購買Circulon Ultimum至選圈圈鍋，即可享獨家優惠，如買18cm/2.8L湯鍋即可獲贈Boscovivo 5%黑松露菌醬（價值$138）。購買30cm炒鍋，即可獲贈大師姐火腿XO醬1 瓶（價值$168），讓你煮得更滋味！

地址︰九龍觀塘道382號

查詢︰ 2763 9313

Zoey入貨攻略

德國寶開倉減價會提供折上折優惠，例如購買兩件產品，或全單折實滿$1,000，即可獲額外九折優惠，所以最好約齊朋友購物，一齊埋單即可慳得更多。
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