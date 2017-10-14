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﻿甜美女生 浪漫時尚

2017-10-14 列印
不同造型的皮袋配上金飾及流蘇細節。
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　　秋意正濃，英倫品牌Accessorize新季就以浪漫而夢幻的旅程，展現在時尚飾品上。當中刺繡皮具是主打單品，除了有色彩奪目的Floral Print，也有動物圖案相互配襯；至於純色皮具，就以不同形狀與色調吸引眼球，配上金飾與流蘇等細節，成為女生們派對的最佳伴侶。此外，品牌亦以太空漫遊為主題，當中有以火箭、星球及太空船等刺繡和印花點綴製作一系列小手袋和背包，帶有幾分童趣效果！

　　配飾方面，品牌就以上世紀80年代元素加上異國風情，炮製出閃爍飾品，包括充滿綺麗味道的閃石頸鏈、粉紅色系飾品等，令一眾女生們遊走浪漫時尚之中。文：Ki

地點：中環國際金融中心IFC 商場1樓1025A店

查詢：3101 1170
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