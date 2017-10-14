﻿蝴蝶祭手工市集 即日開催

高樓大廈林立的香港，其實是蝴蝶的理想棲息地！有本地組織發起「全城愛蝶日」，更於今明兩日在灣仔利東街及合和中心舉行「蝴蝶祭（Butterfly FIESTA）」，通過街頭及手作藝術，將愛護蝴蝶訊息宣揚開去。



文：Ki 圖：Ki、綠色力量



為令更多人認識和欣賞蝴蝶，綠色力量自2004年起開始舉辦「全城愛蝶日」，為配合今年活動，組織特別請來藝術單位Art Dreamers、容兆霆及&dear等，以蝴蝶為主題，在灣仔及銅鑼灣創作街頭藝術畫作，以奇幻風格呈現色彩繽紛的蝴蝶，令全城「蝶」影處處！「全城愛蝶日」其中一項焦點活動，是即將於今明兩日在灣仔利東街及合和中心舉行的「蝴蝶祭（Butterfly FIESTA）」，主要是將工藝元素與蝴蝶生態來個大結合，兩天活動的早上均會舉行「灣仔繽FUN賞蝶團」，遊走灣仔自然徑（由警察博物館至灣仔環境資源中心）進行生態導賞，尋找蝶蹤，以加深大家對蝴蝶的基本知識。



至於下午則會有大型手作市集，駐場攤檔會出售相關主題精品如陶瓷、手繪布袋、印章、木烙印畫、手工皂及飾物等。大會特別請來多位手作達人坐鎮，例如擅長以布、羊毛及毛冷進行創作的藝術團體La Belle Epoque，他們除了在利東街一帶製作了多件蝴蝶主題編織裝飾外，更會在市集即席教授以虎斑蝶和巴黎翠鳳蝶作藍本的卡通圖案刺繡，活動適合一家大細參與，且免費入場，工作坊以先到先得報名制，想參加就要早到場啦。



蝴蝶祭（Butterfly FIESTA）



日期：即日至10月15日（日）



地點：灣仔利東街及合和中心



市集開放時間：周六/1:00pm至6:00pm；



周日/11:00am至6:00pm



查詢：butterflyclub.greenpower.org.hk