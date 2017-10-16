﻿趣味感 富層次 Cocktails唇妝

唇膏是彩妝中最不能或缺的單品，新季來臨，各大品牌都以唇膏、唇彩及唇液為焦點。IPSA顯色唇膏系列日前登場，一次過推出共十八種顏色，是日特別請來台灣著名彩妝師張景凱（小凱老師）即席示範今季至Hit唇妝，為大家提供秋冬彩妝情報！



文︰Ange 圖︰陳鐵剛



模特兒︰Rebecca V @ Primo



化妝︰小凱老師 服裝︰bread n butter



IPSA顯色唇膏系列分為透亮、柔滑、啞緻三大系列。「近年流行顯色度高又具光澤感的唇膏，優點是可提升唇色的透亮度，若然希望增加唇色的層次感，不妨以兩種顏色，甚至多種顏色的唇膏混合使用，這就是Cocktails唇妝。」如小凱老師今次就利用了透亮系列的#S05 Almond Beige及#C03 Tangerine Orange混合調配而成柔和橙調，這比單用橙色唇膏更有質感。



要令唇妝富立體感，小凱老師還示範了另一唇妝玩法，就是先塗上唇膏，再於唇山位置輕掃上珠光白色眼影作點綴，幻變出與別不同的立體妝效。究竟是否每種眼影色彩都適用呢？小凱老師道出箇中竅門：「最好選用帶有珠光色彩的眼影，以黃、米黃或粉色調等為佳，這可做出光影效果。」



讀心唇色



想知自己心底裏喜愛哪一款唇膏色彩？不妨一試IPSA獨有的「潛意識意向測定」，它以內隱聯想測驗為基礎，並設有10組主題圍繞日常衣食住行的圖片，而參與者於每次千分之一秒間對圖片組合作出的選擇，可將人的情緒及內在喜好數字化，以便可量度出個人的潛意識。 經過IPSALYZER專業皮膚分析中的「原膚色分析」、「肌色紅潤度」及新增的「潛意識意向測定」， 便可進行Lip-Fitting，找出既適合用者膚色又配合自己喜好的六款唇色。



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注目新唇彩



唇彩蘊含珍珠粉末，加入祖祖巴油，增加滋潤度及光澤感，共有5種新色。



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