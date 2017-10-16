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﻿婚宴場全新格調

2017-10-16 列印
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　　結婚是人生大事，婚宴場地當然亦相當重要，九龍海灣酒店耗資3,500萬元打造的宴會廳月前全新揭幕，全場面積約4,200平方呎，地方偌大，裝潢以清雅色調為主，並綴以環狀水晶燈，高貴豪華。最大特色是其落地玻璃設計，讓室外綠意盎然的景致盡入眼簾，融合自然，令日間婚宴另有一番格調。

查詢︰2186 9001
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