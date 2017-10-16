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﻿嘩鬼化妝留倩影

2017-10-16 列印
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　萬聖節就快到，又是扮鬼扮馬玩餐飽的時候，若然大家未想到扮演甚麼驚嚇又搞鬼的角色，不妨留意Annie G Makeup Centre在其同名的facebook專頁特別製作的搞鬼妝片，取下靈感。除此之外，化妝中心亦提供專業萬聖節化妝服務。由Annie G率領一班專業團隊為大家度身訂造創意鬼怪造型，且可提供攝影服務。嘩鬼們，一於齊齊留「倩影」！

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