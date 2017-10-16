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﻿歎下午茶體驗泰拳

2017-10-16 列印
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　　放假有甚麼好節目？跟三五知己睇靚景歎下茶是不二之選。最近位於汀九的帝景酒店推出「泰」滋味下午茶套餐，特意選用多種泰式食材，製作新口味鹹點與甜點，兩位盛惠$260，本身已相當抵食，現酒店更於10月21日（六）推出免費FAC泰拳體驗活動，凡於當天享用下午茶，可即場跟導師試玩泰拳40分鐘，且有兩個時段供選擇，一於約齊朋友過一個健康周末！

查詢︰3716 2898
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