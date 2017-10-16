﻿期間限定 沖繩風超滋味三枚肉

不少人對沖繩料理認識只停留在苦瓜和海葡萄等食材上，但其實美食又怎止這麼少？幸而主打多國菜式的Zero主廚Zero Yu最近從沖繩旅遊回港，靈機一觸，創作出一系列新式沖繩料理，當中一道香煎三枚肉，已教人再三回味！文︰Grace 圖︰何健勇



沖繩不像日本其他地方，拉麵和壽司非當地人最愛，他們愛吃豬手、泡盛和四季柑等名物，Zero在當地品嚐過後，便將這幾款食材融入食譜當中。四季柑又名沖繩柑桔，「比起檸檬，它的味道酸而不澀，十分清爽。」Zero從沖繩購入四季柑原液，配上醃酸薑、豉油及清酒煮至濃稠，加上日本花椒油，即成香煎三枚肉配青葱椰菜沙律的醬汁，「三枚肉其實是五花腩的意思，需要清楚看見豬皮、肥及瘦肉三層相隔分明的模樣。」將切得幼細的椰菜夾住三枚肉，酸甜中帶着微辣的味道，將口腔裏五花腩帶來的肥膩感消減一半。







豬手軟腍入味



「沖繩人愛吃豬手，特別喜歡將豬手用醬汁燜得非常軟腍，有種每啖入口都是骨膠原的感覺。」Zero笑道。他將以日本豉油和沖繩黑糖製成的味付醬汁，把沖繩豬手與豬軟骨燜煮八小時，再配以山藥、竹筍和蘿蔔，賣相有點像滷水豬手，精緻可愛的圓形蘿蔔，讓人口腔嚐到滿滿湯汁，鹹甜交集，豬手軟腍得近乎無骨，非常黏口好吃。



喜歡吃牛的朋友，推介香葱鹽燒和牛牛舌冷麵配橘子醬油，大廚將A5和牛牛舌燒至剛熟，入面還保留嬌嫩的粉紅色，真的非常吸引。



最後上枱是女生最愛的紫薯，紫薯麻糬球沾上黑白芝麻炸至金黃，溫暖香濃的紫薯蓉加上冰冷的乳酪雪糕，帶來冷熱交加的感覺，教人着迷。



這個沖繩餐牌誠意可嘉，由前菜到甜品，處處都能感受沖繩氣息，供應期由即日至12月27日，在這段時間不妨到這裏感受沖繩的「味」力吧！



Zero



地址：旺角亞皆老街8號朗豪坊12樓5至9號舖



查詢：2918 1234