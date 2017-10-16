  • 2017年10月16日 星期一
  • 27º
  • 90%
熱門： 卡努施政報告渣馬貓店長胡杏兒

日報新聞 > 副刊

﻿酒店級台食

2017-10-16 列印
Previous Next

　　台灣美食向來是香港人最愛之一，沙田麗豪酒店旗下首個台式美食品牌「台軒」正式開業，以酒店級數帶來地道台灣美食。總廚融合當地傳統烹調方法及創新巧思，以台灣各地的精選食材，炮製超過二十款台式小食。例如黑麻油雞腎，選取口感爽脆厚實啖啖肉的火雞腎，先以自家秘製鹵水以中火烹煮火雞腎十分鐘，再關火浸十分鐘至熟透入味，最後澆上香醇的台灣產黑麻油。小食以外，餐廳亦有推出以肉燥做主題的麵食，如脆雞排肉燥飯、鹽酥粒粒骨肉燥飯、溏心蛋肉燥拉麵等等，最後點上一杯台式特飲跟甜品，稱得上是完美。

台軒

地址：沙田大涌橋路34至36號沙田麗豪酒店 G/F

查詢：2649 7878
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd