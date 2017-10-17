﻿華倫西亞 地中海美如畫

到西班牙旅遊，除了東北部加泰隆尼亞自治區首府巴塞隆拿是必到之地，同屬地中海沿岸名城的華倫西亞（Valencia）亦風景如畫，不論是宏偉的大教堂還是街市日常，都能細味西班牙點滴情懷。



文、圖：Kengi



鳴謝：瑞士國際航空、Hertz HK



許多人對華倫西亞這個西班牙第三大城的印象，主要來自當地著名的足球隊、3月舉行Las Fallas de San José火節，以及在8月於近郊小鎮Buñol上演的番茄節等兩大盛典，不過這個位處西班牙東海岸的城市，不但擁有舒適的地中海氣候及獨特的地道風情，市內也有許多中世紀建築物，可看到型格的科學城及博物館，稱得上是設備完善及遊趣眾多，第一站來到大教堂，這是十三世紀中葉在原來的清真寺遺址上興建的，並曾在十七及十八世紀經過修飾，因而集合哥德、巴洛克及新古典建築等風格於一身，既華麗又莊嚴。



進入教堂，只見左右兩邊各有一扇門，推開右邊那扇便可進到教堂主殿，7歐羅（約64港元）的參觀費附語音導航耳筒，邊聽邊走便可詳細認識教堂的裝飾與背後的故事，而在主殿旁邊還有去年建成的博物館，可賞到宗教畫像、黃金聖杯等由十三世紀至十九世紀的宗教藝術品。至於推開左方的門，便可來到西南側的Torre del Miguelete塔觀光，另付2歐羅（約18港元）更可登頂，從高處以三百六十度眺望華倫西亞的風景，絕對是一趟難忘的體驗。



網頁：www.catedraldevalencia.es/en



逛街市 美食紛陳



想以最短時間認識一個城市的生活文化，許多人都認為透過品嚐地道美食便是最佳辦法，更何況華倫西亞的中央市場Mercado Central，不但是遊客最愛的景點之一，也是當地人購物及交流的熱點，這個市場正好位處當地著名的伊斯蘭式建築絲綢交易所對面，大家遊遍交易所後，便可前來尋找美食。



綜觀Mercado Central的建築風格，總有點似曾相識的感覺，只因這裏跟巴塞隆拿的中央市場相近，都是採用二十世紀初流行的Art Nouveau風格構建，當中包括透光的彩色玻璃窗、正中央的圓形通花屋頂，以及多組由交錯鐵柱構成的三角形斜角造型，令建築物本身已極具氣派，加上市場多個出入口處更有陶瓷雕花牆磚裝飾，充滿古典味道，實在教人百看不厭。



市場佔地八千多平方米，攤位多達三百個，當中約有四分一是售賣地道西班牙美食如火腿、芝士，以及橄欖、八爪魚等佐酒小吃的攤檔，另外也有新鮮肉類、海產、蔬果、乾果、啤酒與葡萄酒、咖啡及香料等的店舖，由於場內清潔整齊，兼有不少售賣紀念品、地道甜品及小食的攤檔，因而極受旅客歡迎。另在市場外面也有數家附設露天雅座的餐廳，逛累了若想坐下吃頓豐盛午宴，便是挺佳選擇。



Mercado Central Valencia



地址︰Plaza Ciudao de Brujas, S/N 46001, Valencia



時間︰7:00-15:00（星期一至六）



網頁︰www.mercadocentralvalencia.es



旅遊備忘



持BNO護照或特區護照均可免簽證入境西班牙。



查詢：2525 3041



（西班牙駐港澳總領事館）







瑞士國際航空於蘇黎世轉機往華倫西亞，經濟客位於6,438港元起，已連稅。



查詢：www.swiss.com/hongkong/en/Offers/Index/HKG







華倫西亞的Casual Valencia Vintage酒店，每晚房價約650港元起。



地址：Calle Barcelonina 1, Ciutat Vella, 46002 Valencia



查詢：34 963 21 24 21







www.spain.info/en



（西班牙官方旅遊網頁）



www.valenciaturisme.org/en



（華倫西亞旅遊網頁）



