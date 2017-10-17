﻿水晶天際1號 黃金周華麗首航

全球最新及最寬敞的私人飛機「水晶天際1號」（Crystal Skye），在早前的十一國慶黃金周檔期正式在香港國際機場起飛，並順利完成聯遊斐濟、大溪地這兩個南太平洋明珠島嶼的首航之旅。據悉是次八日七晚的旅程，每位客人雖要付出18,000美元（約14萬港元）的費用，可是八十八個座位火速爆滿，足證豪華遊市場委實有極大的發展潛力。是次旅程可說為奢華旅遊奠下一個新基準，機上除設有豪華舒適的座位及無微不至的貼心服務，更邀來南非名廚Francois Van Zyl及成為中餐烹飪世界錦標賽金獎得主的本地名廚陳國強隨機出發，沿途照顧一眾客人的飲食。有興趣在隨來日子體驗水晶天際1號的魅力，除可跟其母公司雲頂香港商討包機的可能性，更不妨預留時間參加水晶天際1號在明年2月農曆新年檔期推出的七日六晚肯尼亞野外探險之旅，前往馬賽馬拉國家野生動物保護區親親大自然。



文：遊加里



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