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﻿Armani Hotel　米蘭浪漫度蜜月

2017-10-17 列印
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　　說起意大利，總予人一股浪漫感覺，正因如此，位於意大利米蘭著名購物街Via Manzoni的奢華酒店Armani Hotel Milano，便特別推出一款Honeymoon Package蜜月套票，旨為情侶們呈獻一生中最浪漫的時刻。這款蜜月套餐，每晚由1,465歐羅（約13,420港元）起，費用已包括入住Armani豪華客房一晚連早餐及香檳一瓶、在可賞到米蘭全景的酒店餐廳Armani/Ristorante享用浪漫二人晚餐連鮮花裝飾、在Armani/SPA水療中心情侶套房體驗八十分鐘雙人豪華水療療程、免費房間升級及延遲退房等。

　　Armani Hotel Milano設有九十五間客房和套房，貫徹Giorgio Armani的生活哲學，為客人提供「家外之家」的住宿體驗。酒店更以純Armani Style演繹極致奢華的時尚美學，並會為每房客人配置一位Lifestyle Manager打點一切，真正帶來最完美的住宿享受。文：遊加里

網址：armanihotels.com
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