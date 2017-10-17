﻿中華料理熱 尋味雪梨（三）

記得當年中菜曾經在澳洲雪梨大熱，其後日本料理、越南菜和泰國菜相繼冒起。近年當地再次捲起中華料理狂熱，傳統點心或Fusion小炒均做得有板有眼，值得一試。



文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）



近期雪梨大熱的餐廳非名廚Neil Perry的新中菜館Jade Temple莫屬，餐廳位於古蹟大樓，室內設計洋溢着懷舊英國殖民地風情。這裏的中式小炒雖由老外大廚主理，然而點心師傅皆來自澳門星級酒店，更精於做餃子。其招牌水晶野菌餃，不但皮薄且口感煙韌，野菌和胡蘿蔔等內餡豐富，配上黑松露醬的馥郁香氣，為平淡的蒸素餃更添滋味。至於外皮透薄、肉餡飽滿的小籠包做得不錯，輕輕咬破頂層外皮吸啜熱燙的濃湯，然後品嚐鮮甜多汁的豬肉餡，已教人窩心滿足。接下來的蝦多士，薄薄一層的蝦膠雖不及原隻蝦肉般爽口彈牙，卻香口惹味，絲毫不膩。



滋味中西Fusion



另一間China Lane位於Angel Place的隱蔽小巷，街巷中佈滿鳥籠藝術裝置，十分型格。China Lane走Fusion菜路線，菜譜分別以煎、炒、蒸、炸作區分。黃金蝦球外層酥脆惹味，鮮蝦肉質彈牙，黃金外衣用上的鹹蛋漿及墨西哥煙燻辣椒，中西合璧，鹹香辣味並重卻絲毫不膩，用時撒上少許青檸汁，更添清新風味和層次感。下一道豆豉炒羊排更是同樣香口美味，沿用澳洲近期興起的豆豉，配合香葱椒絲爆炒，醬汁濃郁且香氣四溢，羊排肉汁豐盛、外酥內嫩，輕輕一咬便骨肉分離，散發淡淡蒜香的羊肉在嘴裏融化，味道一流。同行長輩愛吃魚，地道盲鰽（Barramundi）佐以薑絲香葱吃，肉質緊緻、鮮甜而細嫩。最後，再來個鑊氣十足的炒飯，加入叉燒、鴨肉和蝦仁配合鮮嫩的芥蘭，味美又果腹。



a/ Jade Temple



地址：11 Bridge Street, Sydney, New South Wales 2000, Australia



電話：61 2 9252 1888



b/ China Lane



地址：2 Angel Place,Sydney, New South Wales 2000, Australia



電話：61 2 9231 3939