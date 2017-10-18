﻿簡約Vs.經典 潮逛歐陸風家具店

不少港人愛逛家具店，閒時更換家居擺設，絕對是提升生活空間及質素的關鍵！近日就有兩家歐洲家具店進駐香港，分別有北歐代表IKEA的荃灣新店，以及走意大利工藝路線的Belloni。前者簡約實惠，後者就屬百年經典，風格截然不同，裝點家居有更多選擇！



文：Anna 圖：禇樂琪 模特兒：Kit@Primo



首設窗景 陳列室夠「貼地」



本地商店租金高企，偏偏北歐家具品牌IKEA相隔十一年再於荃灣開設分店，亦是品牌於香港開設的第四分店。佔地九萬方呎的新店位處8咪半（前稱中染大廈）商場內，距離荃灣港鐵站A2出口只數分鐘步程，沿路有蓋天橋設有冷氣，相當舒服！店內佈局感覺令人眼前一亮，事關品牌其他分店多以密封式設計，新店設有不少落地玻璃讓陽光透入，感覺開揚得多，參觀模擬家居陳設的陳列室時，有如置身真實單位內。陳列室格局亦非常「貼地」，事關新增了露台及窗台擺設示範，巧妙地利用家品配合不同的盆栽綠化家居，相信適合不少家庭參考。



食玩齊備 屏幕即砌家品



逛得IKEA，又怎離得開食和玩的元素？位於七樓就有Smaland兒童樂園，餐廳亦設於同一層，方便家長與小朋友慢慢食飯，小休後再血拼！新店亦引入電子設備，除了餐廳轉用電子屏幕介紹食品外，店內更特設電子平台，內置家居設計電腦軟件，方便輕觸屏幕拼砌家具，即時知道組合和顏色是否搭配，夠貼心！此外，新店率先開賣KNALLA及FORENKLA系列，有各款背包、運動袋、行李包等，價格極之相宜，必搶！



IKEA荃灣分店



地址：荃灣青山公路388號8咪半（前稱中染大廈）3樓



時間：10:30am至10:30pm



查詢：3125 0888