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﻿華麗之選 百年意大利工藝

2017-10-18 列印
■Belloni的家品設計復古華麗，而且由意大利工匠手工製作。
■設計華麗的梳妝枱，定價最相宜，七萬元有交易。
■充滿宮廷風的公主牀，定價三十一萬元起。
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　　近期登陸香港的歐洲家具品牌，還有來自意大利的Belloni。品牌首家旗艦店設於銅鑼灣一酒店地下，光看其家品的宮廷風設計，就知走貴氣路線。品牌誕生於1875年，產品設計概念來自中世紀歐洲多項傳統工藝，標榜全部由意大利工匠手工製作，每件均獨一無二，難怪價格不菲。屬品牌主打的經典復刻系列「II Classico」，走中世紀歐洲皇室及宮廷復刻風格，連名稱都改為「路易十四」、「路易十五」等。另有與SWAROVSKI獨家合作的「Le gemme」系列，每顆水晶均以人手逐粒鑲嵌，極之矜貴！

Belloni

地址：銅鑼灣禮頓道8號皇冠假日酒店地下

時間：11:00am至7:00pm　查詢：2577 1198
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