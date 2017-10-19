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﻿釜山F1963 遊藝工廠區

2017-10-19 列印
■咖啡室環境偌大，保留濃厚的舊工廠味道。
■座椅多以舊皮椅或舊木翻新再造。
■中庭建有簡單的表演舞台。
■以鋼網及玻璃重建外牆。
■一杯咖啡配一件甜品，售約58港元，足以消磨半天。
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        近年世界各地都愛將舊工廠改建為文藝區，希望透過藝術家的觸覺，為零亂的舊工廠梳理出獨特美感，韓國的釜山F1963也正朝着這個方向走，現已有咖啡室、舊書店及酒吧等進駐，成為文青熱捧的寫意藝術空間。

文、圖：Rachel

鳴謝：Shilla Stay Haeundae、

HK Express

        F1963位處釜山水營區望美洞的橫街內，本是上世紀六十年代建成的高麗製鋼工廠，主要生產鋼絲，自2008年結業後一直荒廢，直至去年成為釜山藝術雙年展的會場，舊工廠才被全面翻修，並易名為F1963，從此化身成為新一代的偷閒藝術區。

鋼絲廠改建　文青熱捧

  F1963的最大特色，是盡量保留鋼絲廠的原來格局，並在原有的骨架上改建，好像門前的石牆雖被拆除，卻按原來模樣以藍色鋼網及玻璃重建，增添現代美感。至於工廠的中間部份便被拆去上蓋，改建為開揚的露天中庭，四周是遍植綠草的行人走廊，庭內則擺放有不同的設計桌椅，供人隨意坐下休息，這裏還有個簡單舞台，不定期舉行各種音樂會，遊人都可免費欣賞。

  現時進駐藝區的店子不算多，包括一家二手書店YES24、手工啤酒館Praha993、韓國傳統食店福順導家、有機茶店，以及我最愛的咖啡室Terarosa Coffee。韓國人近年流行喝咖啡，而咖啡店的佈置也相當講究，好像Terarosa Coffee便保留大量舊鋼絲廠的元素，如將大大小小的線圈翻新並擺在店內多個地方，座椅則多以舊皮椅或舊木翻新再造，極具型格，桌上還放有大量藝術及電影書籍供客人翻閱，買來一杯咖啡，配一件檸檬芝士蛋糕，看着夕陽西下，足以休閒消磨半天！

F1963

地址：釜山廣域市水營區鷗樂路123街20（望美洞） 電話：82 51 756 1963

交通：地鐵3號線望美站（Mangmi）二號出口徒步約二十分鐘 網頁：www.f1963.org

時間：9:00-24:00
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