﻿德國直擊 AI智能辨物 華為Mate 10

手機品牌HUAWEI（華為）近年創意不斷，除了將德國殿堂級相機品牌Leica的鏡頭運用在自家手機中，又與型味爆燈的Porsche Design推出特別版手機，吸客又吸金。品牌剛於德國舉辦的發佈會同樣帶來驚喜，全新Mate 10系列率先用上自家研發、可運作AI（人工智能）的處理器，現場試玩新機，人工智能應用在攝影上，能夠自行辨別不同物件與場景，並自動調校最佳拍攝效果，加埋Leica雙鏡加持，新手都可變大師！



文、圖：Anna（慕尼黑）



自動調校拍攝效果



今年人工智能絕對是科技界大熱話，HUAWEI Mate 10系列率先裝上自家開發的AI處理器Kirin 970，內置了NPU（Neural Network Processing Unit）處理單元，手機可自動運行AI操作，這意味着手機會學習用家的使用習慣，即使用了一段時間，手機運作速度亦不會下降，反而會變得「醒目」。今次Mate 10系列共有三款新作，分別是5.9吋Mate 10、6吋全屏Mate 10 Pro，以及跟Porsche Design合作的特別版。



以往一些智能操作需要事先將資料傳送到雲端進行運算，但手機內置AI處理器後，即使離線都可以為用家提供各樣資訊。現時Mate 10已有不少離線AI應用可以玩，例如通話時，手機可辨識用家身處的環境，自動調校聲量，保持清晰度。而最好玩必數人工智能拍攝，皆因Mate 10系列的相機亦應用了AI技術，可自動辨識13種不同拍攝對象及場景，包括狗、貓、花、食物、夜景等，拍攝時會自動調校最佳拍攝效果。假如近距離偵測到文字，更會自動提升效果，令相片看起來像Scan好的文件。雖然第三方的AI軟件仍有待開發，但現時微軟已為品牌提供優化的即時翻譯軟件，能夠離線進行影像分析，並對文字作出即時翻譯，而內置的AI就有助提升準確度及速度。



直駁大屏幕變身PC



AI處理器亦有助提升電池耐用度，Mate 10系列均擁有4,000mAh電量，加上今代電池獲得TUV認證，安全度有保證。系列的Leica雙鏡頭亦升級至f/1.6光圈，優化夜攝表現。不過數到全場最期待的功能，必選可利用手機上的Type-C插口直駁大屏幕或電視的HDMI插口，變身桌上電腦或私人影院！連接後手機更可作為TouchPad使用，即使沒有鍵盤、滑鼠，同樣可進行文書處理，好實用！



價錢方面，Mate 10雖是系列當中最相宜的，但功能卻最全面。新機支援插卡功能，可插雙SIM卡擴充容量，而且更是首部支援雙4G及VoLTE高品質語音通話服務的手機，方便商務用家。相比系列其他全屏設計，Mate 10於機面保留可用作指紋辨識的Home鍵，操作更易上手。不過防水規格只有IP53，比起Mate 10 Pro的IP67相對失色。值得一提是Mate 10的解像度只有2,560×1,440，不過跟Mate 10 Pro一樣都支援HDR10高動態影像顯示，以及擁有無損音樂解碼，娛樂度高！



外媒：防水規格扣分



來自阿拉伯聯合酋長國的記者Daanesh Kalyaniwalla，認為新機整體表現不俗，但對其防水規格略感失望。「我覺得相機功能及電池性能的提升好實用，最Like其可變身PC的設計，而利用AI運算來改善手機運作速度變慢的問題，亦令我感到期待。不過Mate 10只有IP53的防水規格就要扣分，因為現時大多數手機都已有更高的防水規格了！」