﻿懷舊冰室火鍋

火水爐是甚麼？九十後、千禧後可能毫無頭緒，其實它是從前家中煮食的爐頭，隨年代轉變，逐漸被煤氣爐所取代，成為五、六十後的集體回憶。旺角一家新餐廳取名火水爐，中午賣的是懷舊冰室美食，晚上則換上熱烘烘的雞煲火鍋，你準備好回到過去沒有？



文：李泳烔 圖：黃幹文



綠、白色交替的格紋地磚、夜總會招牌、舊式收音機……到處都散發上世紀五十、六十年代老香港的氣息。由於是樓上舖，地下入口設計成戲院售票處，連等位紙都找專人設計，十足十戲票一樣。二樓用餐區由裝飾品區分不同主題，包括後巷、夜總會、當舖等。「餐廳每一處都花過心思設計，例如一些仿製電影海報，特意找從前畫電影畫報的老師傅幫手，特別繪上餐牌的食物。」老闆向我介紹不同的裝飾品，包括放在門口當眼位置的霓紅燈招牌「押」，亦是真實的古董。



懷舊漢堡 簡單滋味



原以為來到這兒，只是感受環境氣氛，對食物沒抱太大期望，因為大部份都是普通茶餐，如公仔麵、炸雞髀及漢堡包等。細看餐牌，飲品還有點驚喜，重現舊冰室的黑牛、白牛、雪糕紅豆冰等。這時阿華田脆脆多士上枱，金黃香脆的西多士，上面鋪滿可口脆脆跟煉奶，「邪惡」至極，卻令我捨不得放下刀叉。這時身旁又多了一碗公仔麵，淺啡色的沙嗲醬，蓋上一片片粉紅嬌嫩的本地鮮牛肉，可惜沙嗲醬略嫌不夠濃味，不過麵底煮得彈牙，而且份量十足，在旺角賣三十八元一碗便變得合理。



偷看到鄰座柯打的漢堡包，雖然賣相看似平平無奇，卻吃得津津有味，老闆說當中的漢堡扒用免治牛肉混合豬肉而成，最特別是中間那層沙律醬，甜甜的，是從前那種味道，現在很難找到。眼見身旁的攝影師笑着認同，我大口吃着，簡單得來卻特別滋味。



轉眼到了晚上，夥計們將火鍋用具拿出來，據稱晚上只提供一款火鍋套餐，按人數增加份量，先吃雞煲再打邊爐，食材算有誠意，除了葱味鮑魚、海鮮拼盤、手切肥牛，其他配料亦是任食。餐廳雖不至於將從前食物做得十全十美，但起碼還原了七、八成，環境亦費盡心思，下次不妨帶同家人前往，與他們一起想當年。



火水爐冰室火鍋



地址：旺角煙廠街33號朗廷軒1樓



查詢：2663 1087