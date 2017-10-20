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﻿歎惹味鮑魚夜宴

2017-10-20 列印
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　　鮑魚向來給人矜貴高級的印象，在食材界地位超然，The Promenade餐廳特別呈獻全「鮑」宴海鮮自助晚餐，推介蠔皇鵝掌扣鮑魚、豉汁蒸鮑魚仔、鮑魚燒賣、鮑魚片香菇伴麵沙律等，鮑魚柔嫩爽口，另備鮑片瑤柱老雞湯，鮑味濃郁。自助晚餐時段，更有數十款滋味海鮮及美食，包括阿拉斯加蟹腳、淡水龍蝦仔及日本直送時令刺身等，現經酒店網上商店預訂更可享75折優惠，不要錯過！文：李泳烔

全「鮑」宴海鮮自助晚餐

供應日期：即日至10月31日

供應時間：晚上6時30分至10時

價錢：星期一至四/成人$568、小童及長者$368；

　　　星期五至日、公眾假期及前夕/成人$608、小童及長者$408

地址：紅磡黃埔花園德豐街20號九龍海逸君綽酒店大堂

預訂：eshop.harbourgrand.com/kowloon/

查詢：2996 8432
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