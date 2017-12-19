﻿佳節煮意2 江戶名物天婦羅

繼上回提及Fifi的東瀛之旅學會製作手握壽司外，更隨半島酒店的日本料理主廚Kojima-San學習烹煮被譽為「江戶三味」的天婦羅，用材、製作步驟簡單，是節日烹調的好「煮」意。



文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）



據說天婦羅於16世紀由葡萄牙教會人士引入，當時聚居長崎的傳教士在天主教四季大齋日（拉丁文：Quatuor Tempora）以家鄉炸物——葡式炸四季豆（Peixinhos da Horta）果腹，並將之以拉丁詞源命名，炸物繼而在江戶時代漁獲豐富的東京灣普及起來，及後食材和烹調方式更演變成家喻戶曉的日式天婦羅（Tempura）。



葡萄牙起源



天婦羅烹調的關鍵在於輕盈薄透的外衣，外層酥脆且絲毫不膩，而內裏食材原汁原味依然保留。主廚Kojima-San解釋，關鍵在於調校天婦羅麵糊，採用小麥粉（天婦羅粉）混合冷凍的蛋黃和水以保質感。而油溫亦需按食材略作調整，野菜約需170℃，而海鮮則約180℃。放入炸物的先後同樣有次序，先炸野菜後海鮮，確保食油不影響食材的原味。炸前食材還得去除水份，故入鍋不噴油，再輕輕掃上小麥粉並沾上麵糊，然後在油鍋中心的外圍滴下少許麵糊測試，麵糊沉入鍋底後快速浮上油面則可確認油溫標準。炸時還得手快，一般野菜約炸30至40秒、海鮮約50秒；因為食物離開油鍋後仍有餘溫，過熟會影響食材的風味，因此師傅的經驗技巧同樣重要。享用天婦羅時，配上一碗蕎麥麵，實在是一頓溫馨的節日大餐。



東京半島酒店大師烹飪班



網址：tokyo.peninsula.com/en/discover/peninsula-academy



天婦羅材料 （五人份量）



天婦羅麵糊



冷凍蛋黃 5隻



冷凍水90ml



小麥粉90ml



混合蛋黃和水，然後分3次，每次加1/3小麥粉並拌勻；放入雪櫃備用。



天婦羅沾汁



鰹魚10ml



醬油2.5ml



味醂2.5ml



混合鰹魚、醬油及味醂，加熱煮滾。