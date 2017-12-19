  • 2017年12月20日 星期三
  • 14º
  • 44%
熱門： 鐘鉉肢解女童予恩陳敏之青年人首置

日報新聞 > 副刊

﻿佳節煮意2 江戶名物天婦羅

2017-12-19 列印
■自家製的天婦羅配上蕎麥麵，是一頓溫馨的節日大餐。
1 將各蔬菜切成小片。
2 將蝦頭及蝦腸去除，蝦腳抹上檸檬汁，再去除蝦殼和蝦腳。
3 切平蝦尾，確保沒有空氣或水份，以免炸煮時有滾油彈出。
4 蝦身輕刺3至4刀，但避免切斷，再放在砧板上、蝦背朝天，用手拉直，確保炸煮後蝦身挺直。
5 蝦身撒上麵粉，並沾上天婦羅麵糊。
6 鍋內煮滾熱油，油溫約170℃時，野菜放入油鍋中心再拉向外圍，30至40秒後麵衣剝落並浮上油面，即可撈起。而海鮮則在油溫180℃時炸約50秒。最後，炸物放在層架上隔油，即成。
Previous Next

        繼上回提及Fifi的東瀛之旅學會製作手握壽司外，更隨半島酒店的日本料理主廚Kojima-San學習烹煮被譽為「江戶三味」的天婦羅，用材、製作步驟簡單，是節日烹調的好「煮」意。

文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）

        據說天婦羅於16世紀由葡萄牙教會人士引入，當時聚居長崎的傳教士在天主教四季大齋日（拉丁文：Quatuor Tempora）以家鄉炸物——葡式炸四季豆（Peixinhos da Horta）果腹，並將之以拉丁詞源命名，炸物繼而在江戶時代漁獲豐富的東京灣普及起來，及後食材和烹調方式更演變成家喻戶曉的日式天婦羅（Tempura）。

葡萄牙起源

　　天婦羅烹調的關鍵在於輕盈薄透的外衣，外層酥脆且絲毫不膩，而內裏食材原汁原味依然保留。主廚Kojima-San解釋，關鍵在於調校天婦羅麵糊，採用小麥粉（天婦羅粉）混合冷凍的蛋黃和水以保質感。而油溫亦需按食材略作調整，野菜約需170℃，而海鮮則約180℃。放入炸物的先後同樣有次序，先炸野菜後海鮮，確保食油不影響食材的原味。炸前食材還得去除水份，故入鍋不噴油，再輕輕掃上小麥粉並沾上麵糊，然後在油鍋中心的外圍滴下少許麵糊測試，麵糊沉入鍋底後快速浮上油面則可確認油溫標準。炸時還得手快，一般野菜約炸30至40秒、海鮮約50秒；因為食物離開油鍋後仍有餘溫，過熟會影響食材的風味，因此師傅的經驗技巧同樣重要。享用天婦羅時，配上一碗蕎麥麵，實在是一頓溫馨的節日大餐。

東京半島酒店大師烹飪班

網址：tokyo.peninsula.com/en/discover/peninsula-academy

天婦羅材料 （五人份量）

天婦羅麵糊

冷凍蛋黃 5隻

冷凍水90ml

小麥粉90ml

混合蛋黃和水，然後分3次，每次加1/3小麥粉並拌勻；放入雪櫃備用。

天婦羅沾汁

鰹魚10ml

醬油2.5ml

味醂2.5ml

混合鰹魚、醬油及味醂，加熱煮滾。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd