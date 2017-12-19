﻿新喀里多尼亞 松島美景 自然奧秘

位於南太平洋的法屬新喀里多尼亞（New Caledonia），是個滿載動人水色的地方，群島上最南端的松島（Isle of Pines) ，更像個美若出塵的世外桃源，趟乘坐菁英極致號（Celebrity Solstice）豪華郵輪來訪，島上除有蒼翠美景，更可找到許多原始漂亮的海灣，景致怡人。



文、圖：韋利 鳴謝：菁英遊輪（香港代表）



漂亮海灣 人間秘境



登入新喀里多尼亞的旅遊網頁，立時看到把松島稱為「最接近天堂的島嶼」的介紹，看似有點誇張，然而親臨松島後便覺此言非虛。事實上，這個地如其名的遺世小島，在1774年被英國探險家庫克船長（Captain James Cook）發現時，便因島上長滿松樹而得名。



乘坐菁英遊輪（Celebrity Cruises）旗下的菁英極致號展開七日的新喀里多尼亞之旅，從澳洲雪梨出發，兩天後的第一個停靠點，正是松島的Kuto Bay。還記得當郵輪駛近海灣時，眼前的島嶼除長滿茂密叢林，更不時可見高聳松樹，從船上遠眺，狀似一根根毛刷，純美奇趣。



從廣闊幼白的沙灘望去，海水晶瑩清澈，遠方的海洋更呈現不同層次的藍調，如寶石般教人着迷，配合沙灘上被海水沖擦的朽木，或是風中搖曳的松樹及椰樹，氣氛實在原始動人。只見部份船客已按捺不住，在沙灘安頓好隨身物品後，隨即在南太平洋作下水禮，不過更吸引的景色卻是陸續有來，從Kuto Bay的沙灘沿路前行，經過售賣精品手信及小吃的攤檔，不遠處便是Kanumera Bay，這裏與Kuto Bay相比又有另一番出塵美態，在廣闊沙灘對出，竟有數座巨大奇巖，猶如海上盆景，由於與岸邊距離不遠，加上此灘極淺水，不少遊人都以半游半行的形式涉水走近巖石，或是在岩石縫隙間穿梭，窺探自然奧秘！



原始洞穴 土著傳說



松島上面到處是漂亮的自然風光，除有純美的樹林及海灣，島上原來還有不少隱秘奇特的巖洞，然而位於小島北部的Oumagne Grotto，卻是特別矚目的一個。



這個偌大的鐘乳石洞一直流傳着當地土著Kunie人的傳說，原來1855年當地土著族群之間曾發生衝突，部族的頭目擔心女兒Kanedjo的安全，便把洞窟作為她的避難所，隱居其中的她後來成為Kunie人中的重要人物，不僅當上日後的頭目的妻子，更有說是首個懂法語的土著，據說她為向把新喀里多尼亞列為法國殖民地的拿破崙三世的母親致敬，也改名為Hortense，因此洞窟現在也常被稱作Queen Hortense's Grotto。這個鐘乳石洞位置算是隱蔽，要經過叢林小路才能抵達，然而來到洞前，又有另一番原始美態，巨大洞穴極為幽深，洞內更有流水淺灘，遊人除可沿棧道深入洞內，不少人更向皇后睡牀的石頭拋下錢幣許願！



古老教堂 聖人雕像



除卻天然洞穴流傳土著故事，當地還有不少地方可以感受新喀里多尼亞的原住民風情。來到松島唯一村落Vao，便可拜訪當地人的古老教堂，話說這家1860年始建的Lady of the Assumption Church，當年正是由島上的囚犯負責建造，紅白色教堂外形不算突出，反而教堂內的佈置卻更見色彩，特別是巨大的木構天花及一些宗教雕像，簡單中可見心思。



自十九世紀成為法國領土後，西方傳教士紛紛來到新喀里多尼亞傳教，當地土著現已大多改為信奉天主教，雖然如此，島上不少地方仍然保留着一些傳統信仰特色，好像當驅車來到松島南端的Maurice Bay，除可找到紀念傳教士在1848年踏足島上的Saint Maurice聖人雕像，更有趣是雕像四周還有以動物及人像為圖案的土著木刻包圍，原來這些代表祖靈的圖騰木刻，均由當地族人獻出，藉此作為對聖人雕像的保護，其奪目程度，實在不遜海灣上的湛藍水色！



旅遊記事簿



持特區護照或BNO護照前往新喀里多尼亞均毋須簽證。



查詢：3752 9900（法國駐港領事館）



菁英極致號明年3月21日啟程的九晚遊程，以澳洲雪梨為起訖點，停靠新喀里多尼亞多個島嶼，九晚住宿連餐膳，每位約10,720港元起。至於在2月16日農曆新年檔期出發的十九日十六晚澳洲及紐西蘭套票，包括國泰航空來回機票及十六晚郵輪食宿，每位18,300港元起。上述價格均未計算港口費、船上服務小費及機場稅等附加費用。



查詢︰2316 1308/www.celebrity-hkg.com



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