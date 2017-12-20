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﻿澳門歎水療度佳節

2017-12-20 列印
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 聖誕節將至，沒有打算遠遊的話，不妨到澳門小住兩天，歎一個洗滌身心的Spa。最近瑞吉金沙城中心酒店的銥瑞水療中心推出多項美療優惠，其中最值得推介有「鑽石凝時緊緻護理」，此王牌療程選用Gemology產品，全均蘊含鑽石微粒子、腺苷及蘭花精華，能明亮膚色、激活細胞更新，以及緊緻面部輪廓，可說是專為趁假期充電的女士而設。而惠顧療程者更會獲贈「美顏煥膚寶盒」，內裏有齊五款Gemology護膚產品，包括礦物調節潔面泡沫、玫瑰補濕平衡水、珍珠亮白磨砂、蛋白石補濕面霜及鑽石細胞修護水漾面膜，單是此護膚套裝已價值$1,200。

療程價目︰$2,220文︰Angel

查詢︰www.stregismacao.com
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