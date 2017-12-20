﻿有機護膚下午茶聯乘

近年不少護膚品牌與餐廳推出聯乘項目，最新推介有法國有機護膚品牌與Maison ES餐廳的This Christmas, love Organic下午茶。下午茶以高貴的食材為賣點，如招牌法式鵝肝多士、黑松露蒸蛋伴燒大蝦，以及洋溢冬日氣息的聖誕朱古力木頭蛋糕等，既富節日氣氛，又有特色，而餐廳更特別採用多種有機食材，如有機櫻桃、紅菜頭，以至有機雞蛋及麵粉，希望通過美食，支持有機的生活文化，亦呼應共同合作的有機護膚品牌。而凡享用下午茶的客人，均可獲贈價值$300的Melvita有機堅果尊貴護膚旅行套裝，計落認真划算。供應期由即日起至1月14日逢周六、日及公眾假期。



下午茶價目︰$250/位、$488/兩位



文︰Angel



查詢︰ 2521 8011