﻿建築美學新時尚

當Fash Fashion充斥時裝界，以建築美學為創作理念的HOUSE OF V，可說是流行時尚的一股清泉，設計師透過巧手的工藝處理每一個細節，令剪裁獨特。至於用料亦見心思，如大衣用上質地堅挺的羊毛，而上衣及裙子則用上柔軟舒適的茄士咩，剛柔選材恰到好處。系列運用了簡約的顏色來表達當季最流行的色彩， 今季除了黑白色的主流色調外，亦有海藍色、墨綠色及深紅色等設計，作為派對衣飾，亦很吸睛。文︰Angel



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