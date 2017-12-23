﻿鞋履大割引 佳節筍貨精選

佳節來臨，巿面一片熱鬧購物氣氛，趁假期外遊的Zoey也特意搜羅多款抵買輕便鞋履，其中C.P.U.的聖誕巿集推出多款波鞋優惠，有買趁手。文︰Angel 圖︰黃頌偉



三折入手運動鞋



由即日至明年1月7日（日），C.P.U.於其尖沙嘴及旺角店舉行聖誕新年生活巿集，巿集內貨品特多，潮流服飾、鞋履用品應有盡有，除了知名國際品牌，亦有本地創意潮牌，而且同期推出各種優惠。其中著名運動鞋品牌如Nike、adidas、New Balance等會有吸引度爆燈的割價行動，貨品低至28折發售，Zoey特意推介給各準備外遊人士，皆因一雙舒適鞋履是旅行頭號恩物。



輕便鞋 六折發售



旅行想潮襯型人裝扮，品牌Jipi Japa今季重點推出厚底鞋，舒適度猶如運動鞋，全程血拼逛足全日都無問題。另推介Palladium彈性布料輕便鞋，鞋身以跣水物料製造，防水防雨，遠足郊遊都合適。如想穿得型又潮，millie’s的Platform厚底鞋款式時尚，是不錯之選。以上鞋履均推出低至六折優惠，認真划算。



Zoey入貨攻略



凡於C.P.U.購買指定數量的運動鞋，可獲額外折扣，如買兩件可獲9折，買三件可獲85折優惠。所以不妨約齊朋友一齊購物，買得更抵。另外C.P.U.邀請本地創意團隊一起加入巿集，當中不少亦推出限定優惠，不妨留意。



a. C.P.U. 聖誕新年生活市集



地址︰尖沙嘴河內道18號K11購物藝術館1樓121至122號舖



查詢︰2711 9600



地址︰旺角奶路臣街17號The Forest 一樓102至105號舖



查詢︰2387 9838



b. Jipi Japa/2440 4738



c. Palladium/ 31881025



d. Millie’s/2857 1727