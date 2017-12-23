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﻿鞋履大割引 佳節筍貨精選

2017-12-23 列印
Nike Sock Dart Se運動鞋/a 原價$899 優惠價$629
Nike Air Zoom Mariah Flyknit 運動鞋/a 原價$1,099 優惠價$659
Saucony GRID 9000運動鞋/a原價$849 優惠價$299
adida Stubular Shadow 運動鞋/a 原價$799 優惠價$559
Puma Prevail Heart 運動鞋/a 原價$989 優惠價$789
Jipi Japa粉紅色厚底短靴/b原價$1,690 優惠價$1,183
Jipi Japa 灰色厚底短靴/b 原價$1,690 優惠價$1,183
Jipi Japa灰色厚底輕便鞋/b原價$1,390 優惠價$899
Jipi Japa 綠色花紋輕便鞋/b 原價$1,299 優惠價$799
Jipi Japa 藍色格仔輕便鞋/b原價$1,299 優惠價$799
Palladium灰色彈性布料輕便鞋/c原價$590 優惠價$35
Palladium 藍色彈性布料輕便鞋/c原價$590 優惠價$354
Millie’s 紅色厚底輕便鞋/d 原價$1,599 優惠價$799
Millie’s 黑色厚底短靴/d 原價$1,699 優惠價$998
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        佳節來臨，巿面一片熱鬧購物氣氛，趁假期外遊的Zoey也特意搜羅多款抵買輕便鞋履，其中C.P.U.的聖誕巿集推出多款波鞋優惠，有買趁手。文︰Angel　圖︰黃頌偉

三折入手運動鞋

　　由即日至明年1月7日（日），C.P.U.於其尖沙嘴及旺角店舉行聖誕新年生活巿集，巿集內貨品特多，潮流服飾、鞋履用品應有盡有，除了知名國際品牌，亦有本地創意潮牌，而且同期推出各種優惠。其中著名運動鞋品牌如Nike、adidas、New Balance等會有吸引度爆燈的割價行動，貨品低至28折發售，Zoey特意推介給各準備外遊人士，皆因一雙舒適鞋履是旅行頭號恩物。

輕便鞋 六折發售

  旅行想潮襯型人裝扮，品牌Jipi Japa今季重點推出厚底鞋，舒適度猶如運動鞋，全程血拼逛足全日都無問題。另推介Palladium彈性布料輕便鞋，鞋身以跣水物料製造，防水防雨，遠足郊遊都合適。如想穿得型又潮，millie’s的Platform厚底鞋款式時尚，是不錯之選。以上鞋履均推出低至六折優惠，認真划算。

Zoey入貨攻略

凡於C.P.U.購買指定數量的運動鞋，可獲額外折扣，如買兩件可獲9折，買三件可獲85折優惠。所以不妨約齊朋友一齊購物，買得更抵。另外C.P.U.邀請本地創意團隊一起加入巿集，當中不少亦推出限定優惠，不妨留意。

a. C.P.U. 聖誕新年生活市集

地址︰尖沙嘴河內道18號K11購物藝術館1樓121至122號舖

查詢︰2711 9600

地址︰旺角奶路臣街17號The Forest 一樓102至105號舖

查詢︰2387 9838

b. Jipi Japa/2440 4738

c. Palladium/ 31881025

d. Millie’s/2857 1727
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