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﻿歡度聖誕 畫出童話天地

2017-12-23 列印
三間不同主題的聖誕小屋讓大人細路盡情塗鴉！
場內有以逾三萬枝蠟筆拼砌而成的彩虹蠟筆牆。
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  想過一個色彩繽紛的快樂聖誕，荃新天地就聯同兒童繪畫品牌Crayola，舉行名為聖誕童「畫」的活動，期間場中會展出夢幻「油」樂園，三間不同主題的聖誕小屋包括「幼兒聖誕屋」、「玩具油樂園」及「閃閃聖誕夢」，只要消費滿指定金額，即可走進小屋盡情塗鴉，其中「幼兒聖誕屋」就有多款My First Crayola幼兒系列的蠟筆，其蛋形蠟筆的「手掌握持」和Easy Grip蠟筆的「導引握持」設計，讓未能握筆的小手亦可輕鬆掌握。

  至於屋外另一亮點，就有以逾三萬枝蠟筆拼砌而成的彩虹蠟筆牆，大家不妨到來打卡。小朋友們亦可到「數碼魔法站」，挑選自己喜愛的卡通角色包括鐵甲奇俠、冰雪奇緣等卡通人物，於專用畫紙上為他們填上顏色，再以平板電腦掃描，卡通角色即時會以擴增實境（AR）效果立體活現眼前，記得要試玩！

聖誕童「畫」

日期：即日至2018年1月7日（日）

時間：12:00nn至9:00pm

地點：荃新天地1期中庭及2期中庭

查詢：www.citywalk.com.hk
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