﻿Gadgets當紅 迎佳節

佳節期間挑選數碼Gadgets，最容易令人心動的莫過於搶眼色調，尤其火紅、粉紅等讓人感溫馨的顏色。深明此道的數碼廠商，近日紛紛加推新色應市，由手機到數碼相機，DAP以至無線耳筒，甚至手提打印機，統統換上應節新裝，單看造型就讓人感到節日氣氛。



文、部分圖片：B1807



熱門手機添新色



手機商向來愛趁節日加推新色，今個聖誕更是當紅不讓，Sony Mobile、ASUS及Sugar均為旗下熱門型號帶來了應節的紅色版本，分別是Xperia XZ Premium、ZenFone 4 Selfie Pro及C11，當中首置4K HDR靚芒的XZ Premium，伴隨新色而來的還有最新Android 8.0平台，功能全面升級之餘，現時入手更可獲贈同廠Hi-Res數碼降噪耳筒MDR-NC750（價值$850）。若喜歡擁有雙前置鏡頭自拍的ZenFone 4 Selfie Pro，除了在指定商舖購買可享$300折扣，上網登記還可參加抽獎，有機會贏取Shine演唱會門票兩張（價值$1,560）。



享樂主義搞氣氛



對樂迷來說，DAP加擴音機靚聲套裝肯定是期待以久的聖誕禮物，Astell&Kern針對這班追求音色的用家，特別推出了AK380優惠套裝，除了高階播放器，還有專用擴音機及應節的SCUTUM紅色真皮套。說到愈來愈多人愛「戴」的True Wireless耳筒，Samsung剛為Gear IconX（2108）增添粉紅新色，搶眼賣相確實連女士也難以抗拒。如這幾天準備開派對聯歡，可以考慮帶上同樣換上新色的Casio粉盒相機TR-M11、X-mini Click 2藍牙喇叭或PhotoBee手提打印機，影完即興Print相，再開點音樂營造氣氛，肯定令派對升溫。



a. Sony Mobile/8203 8863



b. ASUS/3582 4770



c. ECT/3188 0767



d. Samsung/3698 4698



e. 捷成/2926 2300



f. Legend/2123 8200



