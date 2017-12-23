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﻿享樂主義搞氣氛

2017-12-23 列印
Gear IconX（2018）加推搶眼的粉紅新色。 售價：$1,798/d
PhotoBee可在派對上即Print靚相。 售價：$1,290/f
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　　對樂迷來說，DAP加擴音機靚聲套裝肯定是期待以久的聖誕禮物，Astell&Kern針對這班追求音色的用家，特別推出了AK380優惠套裝，除了高階播放器，還有專用擴音機及應節的SCUTUM紅色真皮套。說到愈來愈多人愛「戴」的True Wireless耳筒，Samsung剛為Gear IconX（2108）增添粉紅新色，搶眼賣相確實連女士也難以抗拒。如這幾天準備開派對聯歡，可以考慮帶上同樣換上新色的Casio粉盒相機TR-M11、X-mini Click 2藍牙喇叭或PhotoBee手提打印機，影完即興Print相，再開點音樂營造氣氛，肯定令派對升溫。
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