﻿醉人 歐陸聖誕餐

聖誕吃膩了昂貴的自助餐，不妨幫襯歐陸風味小餐館，就如尖沙嘴Petit Deli推出一頓四道菜配酒的特色晚宴（每位$568），價錢合理，加上各式富節日色彩的擺設，最適合相約親友來歡度普天同慶的佳節！



文：陳芍瑩 圖：Gary Tsai



位於尖沙嘴河內道的Petit Deli，外觀不太起眼，驟眼以為是一間普通的歐陸餐廳，但推門而進，滿有驚喜！一室木色，木製家具、經精心裝潢的小酒吧、人手畫的壁畫……一切相連起來，令人恍如置身北歐小屋內，加上餐廳放置了各式應節擺設，聖誕節彷彿早已到來。



四道菜配酒餐單



餐館已開業三年，每年都有供應聖誕餐，今年特別推出四道菜配酒的餐單，每道菜配上一款特調酒品或以酒調製的甜品。前菜有愛爾蘭Garbhann生蠔，味道鮮甜，海水味不濃，略帶Creamy質感，加上每天空運到店，新鮮味美，配上一杯以紅菜頭、蘋果汁及氈酒調成的Shooter，吃時把生蠔放入酒內同喝，鮮味更為突出。沙律是蟹肉芒果牛油果他他，伴以帶微辣的煎蝦，加配一客百利甜酒製成意式奶凍，有助清新味蕾。餐湯可選擇經典法式龍蝦湯或雅枝竹大蒜薯蓉湯，配上以意大利白酒製成白酒果凍，跟餐湯出奇地對味。



主菜共有四款選擇，分別為龍蝦、羊扒、牛柳及銀鱈魚。美國安格斯牛柳，略煎後淋上自家製黑松露燒汁，牛味濃郁，肉質軟腍有嚼勁。銀鱈魚是加拿大貨色，油脂多，魚肉煎得滑溜，伴以用雞髀肉製成雞肉卷，味道匹配。波士頓龍蝦每隻約一磅重，先把原隻龍蝦拆肉，之後加入芝士同炒，然後把炒好的龍蝦肉釀入龍蝦殼再焗，香氣滿溢。最後配上一杯會噴煙的雞尾酒Christmas，或以番石榴汁調成的Marshmallow，為這頓聖誕餐宴作結。



Petit Deli



地址：尖沙嘴河內道2號地下



查詢：2739 0728