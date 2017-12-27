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﻿天然•抗敏 重現新肌

2017-12-27 列印
12. Melvita Argan Concentre Pur Organic Youthful Eye Care $380 蘊含有機堅果油，有助皮膚膠原蛋白自我增生，重點針對眼下細紋，令眼部輪廓更立體。（左） 13. Fresh Creme Anienne Eye Serum古源極致全效眼部精華 $1,480 眼部精華蘊含大量的根莖類及植物萃取成份，可滋潤肌膚，同時保護肌膚抵抗自由基的侵害。（中） 14. Albion EXCIA Repair Plump Eye Cream $1,44
Innisfree Black Green Tea Serum $320 (左) 黑綠茶經微生物發酵熟成過程中，產生大量抗氧化成份。 Ella Bache Serum Magistral V-liftex 14 % $820(左二) 蘊含紅藻類紫羅蘭糖、地中海馬尾藻、燕麥糖、橄欖提取的山楂酸等成份。 Make Up For Ever Ultra HD Skin Booster $320(右二) 超高清瞬間煥膚精華有助提升面部線條，同時有去水腫之效。 Albion EXCIA Embeag
Sofina Lift Professional Essence Ex $490(後) 蘊含蛋白線維、生薑精華及胜肽精華，有助激活肌膚自生彈力，適合塗於面部及頸部。 Melvita有機堅果精萃緊緻提升乳液 $430(前) 蘊含高濃度有機堅果油，提升肌膚彈性，亦可為肌膚提供長效補濕。
Giorgio Armani Armaniprima Soft Peeling Lotion $520(左) 雪凝光亮肌淨膚水蘊含HEPES水楊酸衍生成份及高效透明質酸，觸感細膩，可溫和去除老化角質及暗粒。 Melvita Organic Argan Extraordinary Water $250(右) 蘊含超微細透明質酸，另含有機橙花水及堅果葉精華，能發揮抗醣化功效，適用於潔面後第一個步驟。
Melvita Organic Argan Oil $260(左) 有機堅果油蘊含Omega 9及Omega 6，有助修復肌膚細胞，以及加強皮脂屏障。 Net Organic Skinology Argan Oil $298(右) 以100%冷榨有機堅果油製成，可以塗於面上、身體及頭髮，又或加於熱水中浸浴，為肌膚添滋潤。
Les Merveilleuses LADURÉE BODY LOTION $300(左) 蘊含杏仁油、可可巴油等天然成分，並有淡淡香氣，塗於身體，滋潤又芳香。 Valentino Donna Melting Body Cream $675(中) 珍貴的香氛成份包括玫瑰精油、佛手柑、香根鳶尾、皮革、廣藿香，以及香草氣息。 Greenland Luxury Body Lotion Mousse $198(右) 蘊含天然植物萃取及生果精華，慕絲質地細滑，不會造成油膩感。
三分鐘塑顏按摩法 堅果油用途廣泛，可用作按摩面部，為肌膚提升補濕效果。可先取數滴堅果油，再於手心輕搓，然後覆蓋面上。再以按摩石按摩面部，並可根據以下步驟作按摩。 Step 1 先暢通淋巴，以按摩石由耳垂後向下刮，再沿頸側下鎖骨位按摩，有助改善面部氣血循環。
Step 2 以按摩石於額頭上作按摩，由下而上輕刮額頭，有助減淡額紋。
Step 3 以按摩石由面頰的咀嚼肌向耳部輕刮，有助提升面部輪廓。
Step 4 由鼻翼兩側，沿顴骨輕刮至太陽穴，有助減淡法令紋，令輪廓更立體。
Step 5 以按摩石，由下巴輕刮至耳垂後，再沿頸部而下，塑造緊緻線條。
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        在化學品充斥護膚巿場的時代，天然有效的美容法則愈見受追捧，純淨、溫和才是給肌膚最好的營養劑。要隔絕敏感，抵抗環境污染的侵害，當下就從天然護理開始！文︰Angel        圖︰Julio、Choy Ho

模特兒︰Alina（Primo） 化妝、髮型︰Jennifer（Annie G.）

眼部細緻滋養

  眼部肌膚脆弱，但偏偏問題卻特別多，如細紋、黑眼圈、眼皮下垂等，要當心慎選眼霜，以防出現油脂粒，天然成分的眼部精華為首選，改善問題又不怕引起敏感，任何肌膚都可安心使用。

滋養精華素

　　精華素粒子細緻，肌膚吸收得較快，所以不妨選擇高濃度滋養成份的護膚品，天然植物如黑綠茶、紅藻類紫羅蘭、生薑精華、堅果油等。

乳霜鎖住水份

　　乳霜有助封住水份，防止肌膚營養流失，故此在塗搽精華素後必須塗上乳霜。成分如玫瑰、馬鬱蘭精華等，都有助增強肌膚彈性，塗搽時不妨加以按摩，有助提升輪廓。

肌底補濕爽膚水

  爽膚水為潔面後的第一步護理，以幫助肌膚吸收其後所使用的補濕品。使用時建議以棉花沾爽膚水作全面塗抹，並可徹底清除所有化妝殘餘物。

多用途堅果油

　　有機堅果油用途甚廣，可以單獨使用，亦可加入護膚品中混合使用，更可用於頭髮或浸浴中。

天然香氛身體滋潤

　　冬日護理中，身體滋養補給同樣重要，乾燥肌膚造成痕癢難耐，選取天然護膚品可為皮膚提供保護屏障。

Albion 2831 8467

Ella Bache 2796 2668

Fresh 2539 0789

Innisfree 3758 2988

Giorgio Armani 2532 7733

Greenland greenlandbodycare.com

Les Merveilleuses LADURÉE 3188 1807

Make Up For Ever 2651 6322

Melvita 2317 1055

Net Organic Skinology 5595 9669

Pola 3695 3138

Sofina 2269 1888

Valentino 2110 1085

Weleda 2774 8333

YSL 3192 4338
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