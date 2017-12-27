﻿天然•抗敏 重現新肌

模特兒︰Alina（Primo） 化妝、髮型︰Jennifer（Annie G.）
眼部細緻滋養
眼部肌膚脆弱，但偏偏問題卻特別多，如細紋、黑眼圈、眼皮下垂等，要當心慎選眼霜，以防出現油脂粒，天然成分的眼部精華為首選，改善問題又不怕引起敏感，任何肌膚都可安心使用。
滋養精華素
精華素粒子細緻，肌膚吸收得較快，所以不妨選擇高濃度滋養成份的護膚品，天然植物如黑綠茶、紅藻類紫羅蘭、生薑精華、堅果油等。
乳霜鎖住水份
乳霜有助封住水份，防止肌膚營養流失，故此在塗搽精華素後必須塗上乳霜。成分如玫瑰、馬鬱蘭精華等，都有助增強肌膚彈性，塗搽時不妨加以按摩，有助提升輪廓。
肌底補濕爽膚水
爽膚水為潔面後的第一步護理，以幫助肌膚吸收其後所使用的補濕品。使用時建議以棉花沾爽膚水作全面塗抹，並可徹底清除所有化妝殘餘物。
多用途堅果油
有機堅果油用途甚廣，可以單獨使用，亦可加入護膚品中混合使用，更可用於頭髮或浸浴中。
天然香氛身體滋潤
冬日護理中，身體滋養補給同樣重要，乾燥肌膚造成痕癢難耐，選取天然護膚品可為皮膚提供保護屏障。
Albion 2831 8467
Ella Bache 2796 2668
Fresh 2539 0789
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Greenland greenlandbodycare.com
Les Merveilleuses LADURÉE 3188 1807
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