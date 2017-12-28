﻿馬爾代夫 愉快水中假期

著名的度假天堂馬爾代夫（Maldives），每年吸引數以萬計的情侶到來享受奢華假期，其獨特的海洋環境很適宜進行水上活動，像我最近入住的JA Manafaru度假酒店，其附近水質便特別清澈，即使整天逗留在別墅範圍，也可歡度快樂海上假期！



文、圖︰Kengi 鳴謝︰JA Manafaru



最北環礁 天然藍調



馬爾代夫由二十個天然環礁島（Atolls）組成，在度假酒店發展之初已奉行「One Island, one resort」的政策，因此引來各大酒店品牌紛紛「插旗」。當然愈是鄰近首都馬累（Male），接駁交通就愈方便，然而若論海水的清澈度及海洋生態之豐富，遠離人煙的環礁島往往更勝一籌，像三年前開業的JA Manafaru度假酒店，就坐落於最北端的哈阿里夫（Haa Alif）環礁上，乘搭水上飛機前往約需一小時，可以想像如此偏遠的地方，擁有的自然風光亦更純淨自然。



酒店所處的小島面積約十二萬平方米，提供共八十四間沙灘屋及水中屋別墅供住客選擇，我入住的是Sunrise Water Villas水中屋，顧名思義屋外陽台是朝向東面，早上當晨光穿過半開的窗廉透進室內時，讓我親切感受到新一天的來臨！走出屋外一看，即明白何為水天一色，此時更可跳進陽台上的泳池暢泳，或沿樓梯直接跳入海裏浮潛。環繞水中屋一帶的海水均波平如鏡，因小島周圍均被天然環礁保護，即使浮潛亦很安全。而在不同時段下水則會遇見不同魚類，如早上的魚群顯得特別活躍，輕易便能碰上大型的Jackfish魚群在屋底下徘徊。



水中屋設備亦齊全，包括巨型按摩浴缸、半露天設計的洗手間及平板電視，客廳中央位置更裝有長方形玻璃底，可直視水底景觀，另還附設了酒吧及小酒櫃，供應小食及三款葡萄酒，預訂全包住宿套餐的住客可每日添飲。



JA Manafaru



地址：H A. Manafaru, Upper North Province, Maldives



電話：960 650 0456



網址：www.jaresortshotels.com/propertyoverview/maldives/ja-manafaru



•持BNO護照或特區護照前往馬爾代夫可免簽證。



查詢：2376 2114 （馬爾代夫領事館）



•乘國泰航空直航來回香港及馬累，經濟客位每人7,960港元起，已連稅。



查詢：www.cathaypacific.com



•入住馬爾代夫JA Manafaru酒店水中屋，每晚由1,400美元起（約10,920港元）。



www.jaresortshotels.com