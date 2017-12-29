﻿東京覓食 江戶前Omakase

東京之行除了賞秋葉和學習烹調日饌外，還得嚐嚐地道美食，各式日本料理中，Fifi最愛結合時令漁獲和醋米的精緻壽司，而江戶前壽司Omakase更是必食之選。



文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）



百年老店



位於銀座的壽司幸本店於1885年創立，小店沿用傳統江戶前壽司製作方法，將當造的新鮮漁獲先醃製，再結合醋米飯製成壽司。是夜晚餐廚師發辦前菜是甘海老和白海老壽司，兩者味道清甜而肉質細緻，前者爽口彈牙，後者則軟腍黏口，佐以醬油和山葵提味，清新甜美。接着的薄切左口魚臉頰，鮮甜而富彈性；另一道厚切藍鰭大拖羅經炙燒逼出油份，口感豐腴細滑，兩者形成強烈的對比。老店的食材有保證，青森大間町的藍鰭吞拿以油脂平衡見稱，加上吞拿魚不同部位各具獨特風味，是夜的醬油漬吞拿魚沿用古法醬油味醂（Akami Zuke）醃漬，味道濃郁，口感順滑。大拖羅則脂香滿溢，嚐罷齒頰留香，令人回味。



老店秉承食材盡用的精神，兩層大吞拿魚皮夾上葱絲，先炙燒再掃上醬油提味，集焦香和脂香雙重風味，入口即溶，油脂溶化後滲透醋米，江戶前風味令人滿足。最後的大吞拿魚軍艦盡顯師傅刀工，醃漬黃瓜和大根為油脂滿溢的大拖羅，提升味道咬口。



味蕾初體驗



瑟縮於銀座商廈的鰤門，晚餐廚師發辦亦為味蕾帶來驚喜，前菜是當造的鱈魚刺身，口感煙韌，頂層放上口感柔滑豐腴的鱈白子（Shiroko），鱈白子乃魚精囊，日本人視之為冬季進補之物，豐盛綿滑且微甜不腥，配合富海洋風味的三文魚子及蜜桃啫喱分別提鮮和潔淨味蕾，風味和口感均具驚喜。接下來的時令吉列野生河豚，口感香脆，肉質緊實，多汁甜美。



a. 壽司幸本店



地址：東京都中央區銀座6-3-8



電話：+81-03- 3571-1968



收費：晚餐廚師發辦（11款）



每位24,000日圓（約1,680港元）。



b. 銀座鰤門



地址：東京都中央區銀座5-5-13



阪口大廈6樓



電話：+81-50-5868-0377



收費：晚餐廚師發辦（12款）



每位14,000日圓（約980港元）。