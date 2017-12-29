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﻿218iA 增值搶客

2017-12-29 列印
■原車配置多功能軚盤和6.5吋芒，冷氣為手動格式。
■後泊鏡頭備有轉向導航輔助線。
■玻璃頂為新添標準項目，可電動趟開。
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        寶馬2系前驅小車近年成為不少年輕家庭代步車熱選，適逢年尾代理最近以特價發售入門五座版218iA Active Tourer，還加送玻璃頂和後泊鏡頭兩項裝置。文：彭志揚 圖：William

        218iA Active Tourer是一款好開兼實用的五座家庭小車，受惠高身和長軸距設計，車廂闊落，後座摺合極具彈性，尾箱最高容量達1,510公升。原本配套不算太「齋」，例如LED頭燈、人造皮椅、6.5吋芒連iDrive多媒體系統、17吋胎軨等齊備，如今免費升級玻璃頂和後泊鏡頭，當然更開心。

        　　1.5三缸Turbo引擎運轉平衡順暢，動力不算猛，但足夠應付日常市區代步所需，起動反應快捷，轉向感充實靈敏，泊車睇位毫無困難，質感扎實舒適。
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