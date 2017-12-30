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﻿時尚動感美

2017-12-30 列印
K-Swiss新季服飾展現簡約時尚動感。
新季主打型號Court Lite特意採用真皮製作，配上招牌五間標記。
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　　擁有半世紀歷史的運動品牌K-Swiss，本季繼續請來Super Girls成員Aka擔任模特兒演繹新季度服裝，簡約的運動新裝，加上全新鞋款Clean Court和Court Lite，透過Aka的活潑可愛與動靜皆宜的一面，展現品牌混合動感潮流的時尚風格。

　　說到新季主打型號Court Lite，鞋身特意採用真皮製作，輕量化的同時，柔軟的真皮也可令穿者更感舒適。經典的鞋型經改良過後變得更時尚化，側面的紅白藍五間標記依然是重點設計，加入今年時尚大熱的粉紅及粉藍色，為白色鞋帶來新鮮感。文：Ki

K-Swiss　查詢：2110 1637
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