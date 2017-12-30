﻿歐陽若曦解說 電競躍動全城

電子競技（eSports）是指使用電子遊戲來比賽的體育項目，而電競在不少國家已正式成為體育競技的一種。作為專業賽車手的歐陽若曦（Darryl），又如何看待賽車電競的發展呢？文︰Angel 部份圖片︰蔡建新



出生自加拿大的香港著名賽車手歐陽若曦，自八歲開始接觸賽車，十一歲時已經在小型賽車賽事中獨佔鰲頭。月前為參與澳門格蘭披治賽車比賽，備戰多時，至於香港的FIA Formula E賽事，雖未能參加，卻帶着興奮的心情跟筆者在中環賽道作實測。「其實這些年來，香港的賽車發展很不錯，有小型賽事，又有Formula E賽事，引來各界關注。我當然很想參賽，但我多駕駛GT車、參加GT賽事，期望將來有機會落場。」



引擎車Vs.電動車



電動車近年急速發展，你喜歡電動車嗎？「我比較喜歡引擎車，因為電動車還有很多缺點，例如過熱，又要充電，不太方便。不過全世界的電動車在急速發展，有說十年後是電車的世界，所以在心理上要有準備。」



電競全世界起動



你又怎樣看待電競的發展？「現時電競賽車的賽道可以做到非常真實，我自己亦試過。當不是人人有機會駕駛真賽車，電競可以說是以另一方法參與賽車比賽，我覺得是好事。還有，賽車至少要六、七歲才可練習，但三、四歲的小朋友卻可以先嘗試電競，你說是不是起步得更早，哈哈！」隨着電子競技對經濟、社會的影響力不斷壯大，Darryl相信電子競技會在全世界起動，將來的發展絕不能小覷。正如Darryl所說，不是人人有機會駕駛真賽車，電競會是你的選擇嗎？