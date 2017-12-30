﻿專人炮製 公主夢成真

各位小女孩，變身公主不再是夢！事關香港迪士尼樂園最近新增為期約半年的公主皇室庭園，提供「魔法化妝廳服務」，由專人化妝、Set頭、穿靚靚裙等，由頭到腳變成美麗公主，還可製作獨一無二的童話冊！文︰陳麗斯



圖：禇樂琪 小模特兒：Nadege Beland



飾物禮服可帶回家



早前，小記連同夢想成為公主的小模特兒Nadege，一起進入全新的迪士尼「公主皇室庭園」，庭園位處樂園廣場飯店附近，入口像普通木房子，平平無奇，可是步進卻發現設計夢幻，中央見公主園景，周圍滿佈玫瑰花，右側分別是妝扮及拍攝專區，左側是與公主見面和拍攝位置，庭園盡處還有商店。那重點的公主體驗呢？園內提供「魔法化妝廳服務」，兩個套裝一個是不包禮服和特別禮遇的皇冠系列造型套裝，每位$980，裝扮完成後可獲贈八吋乘十吋相片一張。若要全面感受做一個迪士尼公主，極力推介較昂貴的城堡系列造型套裝，索價$1,980一位，包公主禮服、髮型設計、皇冠、飾帶、化妝套裝、美甲、權杖、指環套裝等，更有專享禮遇服務，例如預留位置觀賞「迪士尼飛天巡遊」、與公主會面的專屬預約卡，以及一張8R相片專屬證書，而且套裝所用過的飾物、化妝用品和公主禮服均可帶回家，計落都算合理。



加錢購奇妙童話冊



Nadege進入園內，嚷着要體驗「城堡系列造型套裝」，真識貨！小朋友可選擇愛莎女王、安娜公主、白雪公主、貝兒公主等八個造型，當日Nadege選擇扮灰姑娘。她先換上公主禮服，然後坐在化妝枱前，由專人化妝、美甲、佩戴假髮和飾物，以為造型已完成之際，專人突然向Nadege唸出魔法咒語，將眼前鏡子反過來，令小女孩看到自己變成公主的模樣，驚喜十足！



變身大成功，小公主非常興奮，體驗還沒完，小公主之後會拍照留念，並獲贈一張8R靚相，還可以與公主會面，走入樂園的童話園林遊歷公主童話的經典場景，更可額外加$1,980選購奇妙童話冊，拍攝十八個「甫士」，擁有一本個人專屬公主故事書！



香港迪士尼樂園「公主皇室庭園」



日期：即日（12月30日）至2018年6月30日（六）



服務收費：皇冠系列造型（包髮型、皇冠、飾帶、化妝和美甲）/每位$980、城堡系列造型（包公主禮服、髮型、皇冠、飾帶、化妝套裝、美甲、權杖、指環及專享禮遇服務）/每位$1,980、個人化奇妙童話冊/每人$1,980



查詢：3550 3388