﻿九州大自然之旅 賞櫻島活火山

日本九州南部的鹿兒島市近年成為港人遊日熱點之一，而到鹿兒島市遊玩，不少人都會聯遊僅隔着一個錦江灣的櫻島（Sakurajima），希望踩入這個舉世知名的活火山，體驗陶藝、遊走國立公園，細味地道風情。文、圖：林逸



鳴謝：九州運輸局、九州觀光推進機構



熔岩步道周遊賞景



以活火山馳名的櫻島，是霧島錦江灣國立公園其中一個區域，早在1934年，霧島便跟同在九州的雲仙，以及九州與四國之間的瀨戶內海等三個地方，率先被指定為日本第一代的國立公園。及後國立公園版圖不斷擴充及整合，霧島國立公園也變成今日的霧島錦江灣國立公園，並可細分為錦江灣及霧島兩大區域，而櫻島便位處錦江灣區域之內。



要到仍有大約四千六百人生活的櫻島遊覽，原來極為方便，因為櫻島只跟鹿兒島市隔着一個錦江灣，鹿兒島水族館旁的碼頭二十四小時都有渡輪往返，船程僅約十五分鐘，然後便可以徒步、踩單車、乘巴士或自駕等形式在島上暢遊。



浮在錦江灣上、面積約八十平方公里的櫻島，可說是鹿兒島的地標。這個由南岳及北岳構成的活火山，最高峰為北岳御岳的一千一百一十七米，櫻島火山約在二萬六千年前誕生，歷年來已發生過十七次大規模爆發，並持續活躍至今，近年每年都維持數十次的小規模爆發，島上及鹿兒島市的居民都習以為常，視為生活的一部份。



置身這個在2013年被列為櫻島錦江灣地質公園的區域遊覽，最輕鬆是可從櫻島碼頭徒步約十分鐘，來到有「迷你火山博物館」美譽的櫻島遊客中心一遊，中心透過影片、實物、圖片及展板，向訪客詳細介紹櫻島火山的歷史及相關資訊，看罷更可沿館外的熔岩遊步道，實地了解櫻島火山的地貌及熔岩石塊奇觀，並可在長約一百米的日本最大型足湯之一，邊賞着櫻島火山及對岸的鹿兒島市美景，邊享受足浴樂趣。



櫻島旅客中心



地址：鹿兒島市櫻島橫山町1722-29



電話：81 99 293 2443



時間：9:00-17:00



網頁：www.sakurajima.gr.jp/svc/



櫻岳陶藝體驗眾多



想為櫻島之旅平添一點色彩，距離櫻島碼頭約二十分鐘車程的櫻岳陶藝便是個好去處。這家屢獲日本媒體追訪的陶藝製作坊，由六十三歲的陶藝名家橋野翠史在四十一年前開設，多年來都致力以櫻島獨有的火山灰，混合島上鐵質含量豐富的溫泉水、植物及土壤，燒出別具一格的「櫻島燒」及呈現幻麗銀色光采的「銀彩」陶藝作品。



客人在此除可選購精美陶藝作品，還可一試自製陶器及在陶器上繪畫等體驗大約三十分鐘的火山灰工藝體驗（費用1,300日圓，約91港元），在橋野女士的女兒指導下，選用染上不同顏色的櫻島火山灰，創作獨一無二的火山灰畫作，為旅程留下美好回憶！



櫻岳陶藝



地址：鹿兒島市櫻島赤水町1360



電話：81 99 293 3939



網頁：www.ougaku.com



城山觀光靚景酒店



欲暢遊鹿兒島市及櫻島，其中一個最佳投宿地點便是鹿兒島市市內的名牌酒店城山觀光酒店（Hotel Shiroyama）。這家開業超過半個世紀、有三百六十五間客房的老牌豪華酒店，最為人津津樂道就是位處鹿兒島市城山約一百零八米高的位置，在此除可把當地的鬧市景色盡收眼底，酒店更與櫻島火山遙遙相對，景觀異常漂亮，難怪日本天皇到訪鹿兒島時也是下榻於此。



網頁：



www.shiroyama-g.co.jp



旅遊備忘



持BNO護照或特區護照均免簽證入境日本。



查詢：2522 1184（日本領事館）



香港快運航空香港至鹿兒島單程票價由798港元起，未連稅項及附加費。



網頁：www.hkexpress.com



城山觀光酒店雙人房住宿連早餐約1,500港元起。地址：鹿兒島市新照院町41-1



網頁：www.shiroyama-g.co.jp



由鹿兒島機場乘機場巴士約四十分鐘可達JR鹿兒島中央站。



www.env.go.jp/park/parks/（環境省國立公園網頁）



www.welcomekyushu.jp （九州觀光推進機構網頁）



註︰所有商品價格僅作參考，以商戶最新公布為準。