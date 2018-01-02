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﻿香港航空 積極開拓北美航點

2018-01-02 列印
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  近年發展迅速的香港航空積極開拓北美航點，繼開通加拿大溫哥華的服務後，又在上月中旬首航美國西岸名城洛杉磯。香港航空會以最新的A350空中巴士服務這條新航線，直至本月15日（一）均會逢星期一、三、五及日往返兩地，隨後則增至每日一班。值得留意是客人除可享受到包括新聞及體育節目直播的逾一百個機上娛樂節目選項，更可免費體驗十五分鐘機上Wi-Fi服務。此外，香港航空更與本地家居用品設計品牌 JIA Inc.及機艙用品專家CLIP合作，為客人呈獻以紫荊花為設計靈感的全新精美餐具，以及狀似蝦餃及燒賣、分別用來盛載鹽及胡椒的小瓶子，平添飛行樂趣。香港航空在今年更會先後開通三藩市及紐約這兩個美國航點，其中三藩市航線便會在3月25日（日）首航，現在訂票，經濟客位來回機票由4,220港元起，商務客位則由21,990港元起，上述票價已包括稅項及相關服務費。

網址：www.hongkongairlines.com
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