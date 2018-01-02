﻿東京覓食2 摘星法國料理

東洋賞葉之行除了嚐盡日本料理，亦不忘品嚐西洋美食，這裏的歐陸菜色做得精緻傳神，或許正因日本人對美食的專注，日本更是全球米芝蓮三星餐廳之冠，筆者當然趁機大快朵頤。文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）



位於六本木的米芝蓮2星法國餐廳Ryuzu，其法式料理主廚飯塚隆太，年少時曾於法國里昂的三星餐廳La Maison Troigros磨練廚藝，及後回到東京追隨名廚Jöel Robuchon，直到七年前才開設屬於自己的Ryuzu，精通傳統烹調的飯塚沿用地道時令食材入饌，且手法細緻而富心思，盡顯食材特質。



極致味蕾體驗



是日五道菜午餐Amuse Bouche ，開胃小點朝鮮薊忌廉湯不但淡雅清香，口感滑溜，橄欖油配合朝鮮薊，風味樸實。接着的昆布柴魚高湯啫喱和茴香慕絲，味道鮮甜且口感軟黏的甘海老小粒隱藏於啫喱和慕絲底層之間，為主角甘海老更添海洋五味（Umami）及提升香氣。



至於招牌香菇塔靈感源自法國Michel Bras米芝蓮三星餐廳，主廚飯塚年少時曾一嚐大師的牛肝菌塔，農家風味令他多年難忘。飯塚的香菇塔則取地方食材結合個人風格，雖賣相平庸，但內有乾坤，塔底為自家製薄脆千層酥皮，塗上經香料醃製的煙肉（Pancetta）、先炒再攪拌的乾鮮香菇粒糊，味道濃郁；中層的香菇片上放有意大利極品走地黑毛豬Cinta Senese的豬油網紗，增添濃郁脂香；頂層以蔬菜作點綴，香菇片和香菇醬具雙重風味，前者質感柔，後者富口感而散發豬油網紗的獨特芳香。接下來的香煎海鱸質感豐盛細滑，肉厚味淡，飯塚以西班牙Naga辣椒入饌，為口感豐盛細滑的日本鱸魚柳添上甜酸辣三重味道，用時蘸點少許酸甜的洋葱番茄驢蹄草汁，更是醒胃。



嚐過主菜西冷牛扒後，接下來的法國傳統甜點米飯布甸（Riz au lait）口感綿密且入口即溶，配合黑朱古力慕絲和雲呢嗱雪糕，口感溫度雖各異，然而食味相配，佐以甜脆的芝麻糖片和香烤茶粉及芝麻享用，味道一流。五道菜午餐連開胃小點（Amuse Bouche）及餐後的花式小蛋糕（Petit Fours）連稅及加一服務費每位約9,400日圓（約660港元）。



Ryuzu



地址：東京都港區六本木4-2-35



網址：www.restaurant-ryuzu.com