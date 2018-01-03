﻿歐陸嘉年華 滿FUN好玩攻略

連續第四年舉辦的《AIA友邦歐陸嘉年華》又來了，今年除了有刺激機動遊戲外，遊戲攤位的毛公仔獎品更加碼，超過一百萬隻等你贏回家，當中不乏人氣卡通公仔，一家大細去玩最適合不過！文：Ki



圖：黃頌偉 模特兒：Akina、阿峰



豆袋射擊較易玩



在中環海濱活動空間舉行的歐陸嘉年華，轉眼已辦到第四屆，今年場內設有不少合家歡遊戲，例如可俯瞰嘉年華全景的「飛天鞦韆」、「Top Gear」碰碰車、兒童鞦韆「Super Swing」、室內障礙遊戲「Bavarian Fun House」及有趣好玩的「兒童充氣樂園」等。至於攤位遊戲方面，除傳統的射籃球、拋樽蓋等遊戲，新玩意「丫叉豆袋射擊」算較易玩，更讓人想起大熱手機遊戲《憤怒鳥》，至於可否成功過關，就要看閣下身手。很多人入場都為贏取可愛公仔，今年新增了《壞蛋獎門人》、《風筒豬》和Emoji等熱門卡通人物公仔，總數達一百萬隻，毋須擔心缺貨。但要留意，場內機動遊戲和攤位遊戲均收取代幣才有得玩，每個代幣盛惠十元，每項遊戲約需要兩至十個代幣！



機動遊戲考膽量



說到機動遊戲，一如以往，部份機動遊戲暫未獲機電署發牌，未能全部同時開放，但看看「嚇破膽」遊戲的陣容，已叫人十分期待。自問膽大的朋友，建議挑戰三百六十度垂直旋轉的「Altitude」，以及垂直極速上落的「2XTREME」、洗衣機式瘋狂旋轉的「Remix」和新開設的「Crash Test」過山車！開幕當日，暫時只得「Remix」可試玩，模特兒Akina與阿峰嚷着要試坐，只見開動後，玩者繞着中軸自轉，期間不斷往上升，由慢到快，刺激度爆燈，玩完後有天旋地轉之感，大家要有心理準備。



值得一提是適逢電影《柏靈頓2》上演，場內特意打造了三千方呎的柏靈頓城堡，除可與萌爆的柏靈頓熊拍照打卡，亦備有「踩波波」、「滑滑地」等多款主題互動遊戲，適合年紀較小的孩童玩樂。此外，1月14日（日）至20日（六），場內更會舉行一連六場的《Billboard Radio Live音樂會》，請來英國流行天后Rita Ora、美國電子音樂組合Far East Movement、方大同、Dear Jane等重量級人馬表演，陣容鼎盛。



AIA友邦歐陸嘉年華



日期：即日至2月25日（日）



地點：中環海濱活動空間



時間：11:00am至11:00pm



查詢：www.tgec.asia



門票：成人$130（包十個代幣）、小童（3至11歲）或傷健人士$90（包七個代幣）、三歲以下及六十五歲或以上長者免費入場



【其他活動推介】Toy Fair 2018



大型玩具連鎖店玩具「反」斗城將於1月4日（明）至14日（日）在尖沙嘴海運大廈旗艦店舉辦「Toy Fair 2018」，費用全免，內有十八個遊戲區，進口處就迎來一個1.5米高的Majorette戰車賽道，加上場內兩米高、紅彤彤的Super Wing杰特在半空中矗立，以及五米長色彩繽紛的Globber跑道裝置等，營造一片熱鬧歡騰的遊樂場氣氛！



除了遊戲區外，參加者可在入口處領取小冊子，集齊當中八個玩具品牌的蓋印，就可換領傑菲故事書一本。憑該小冊子亦可於海港城指定食肆享有飲食優惠，令玩樂指數升「Fun」！查詢：www.toysrus.com.hk