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﻿限定配飾 E200新年升級

2018-01-03 列印
■車尾增添小型尾翼。
■碳纖維側鏡外殼是附加新配飾。
■天窗及電控連記憶座椅為原裝設施。
■兩個相連12.3吋數碼屏幕現為標準項目。
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        2018年升級新版平治E200 Avantgarde抵港發售，加添了三項實用設施，代理更提供一系列AMG五十周年配飾供選購。文：彭志揚 圖：William

        新版E200 Avantgarde增添了三項標準設備，包括兩個並排12.3吋數碼錶板屏幕、免匙系統、盲點車輛警示系統，以及64種顏色LED車廂氣氛燈，機械規格則沒變。

  測試車額外裝有五項AMG紀念配飾，包括碳纖側鏡外殼（$12,860一對）、小型碳纖尾翼（$6,400）、AMG輪芯蓋（$1,600四個)、金屬車門鎖頭（$1,900四個），以及前車門LED投射燈（$1,800一對），上述配件售價包裝工但未連稅，同時可供現任E-Class車主選配。

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