﻿登山攝影樂 台中深度遊

主題旅遊在近年大行其道，美食、踩單車及跑馬拉松外，還有攝影。這趟我便跟隨積極推動深度文化遊的安達旅運的一個攝影旅行團隊來到台中，重頭戲是在隨團的攝影名家Kenneth Yung帶領及指導下，登上合歡山拍攝星空，盡情體驗箇中樂趣。文：Kengi 圖：Kengi、Kenneth Yung（星空圖片）



鳴謝：安達旅運、中華航空、台中市政府觀光旅遊局、台灣觀光局駐香港辦事處



這趟我隨着安達旅運旗下的安達文化之旅主辦的攝影團出發，稱得上是獲益良多，因為隨團便有資深攝影師Kenneth Yung與一團眾友分享攝影技巧及心得，Kenneth是攝影網站Photoblog.hk的創辦人之一，過去一直從事商業攝影工作，對不同的拍攝主題都極具心得。甫下機，我們便直驅合歡山，希望能趕在太陽下山前來到海拔逾三千米的觀景台，拍攝雲層上的黃昏與日落美景，大夥兒順利抵達之餘，只見日光穿透雲海，Kenneth更指導我們在使用廣角鏡以外，也不妨用長鏡捕捉雲層變化，藉以拍到意想不到的效果。晚飯及稍作休息後，我們便從下榻的合歡山最高海拔旅館雪松樓出發，來到戶外拍攝星空，Kenneth悉心指導怎樣構圖及使用長時間曝光拍攝下，大家都獲益良多。



黃金稻田 百人盛宴



這趟星空攝影團的另一特色，就是安達文化之旅特別安排團友參加台中踩舞祭及田野百人盛宴這兩項地道活動。當中的踩舞祭是台中市政府第二年主辦的街頭舞蹈盛典，有十八隊分別來自台灣及日本的舞蹈團隊在街頭大跳勁舞，展現台灣的多元文化。是次活動除獲當地農戶大力支持，作為宴會場地的外埔忘憂谷更是美不勝收，只見四周盡是一望無際的黃金稻穗，是攝影取材的極佳地點，我們更有機會走進田野間取景，並在Kenneth的指導下，分別嘗試利用正光及逆光，以及廣角與近攝等不同手法來拍攝，實在是大滿足。Kenneth更建議我們在構圖時不妨留意周遭的建築物、人物，或利用現場的道具如泊在場內的舊巴士等作為主體，便能令拍出來的稻田景致更具層次感。



記事簿



前往台灣須申請入台證，可透過網上辦理簽證。



網頁︰www.immigration.gov.tw



中華航空來回香港至台中，經濟客位票價約1,206港元起，已連稅項及相關費用。



網頁︰www.china-airlines.com



安達文化之旅將於2018年1月27日至2月3日（六）推出由Kenneth親自帶隊的非洲坦桑尼亞八天攝影團，安排連續入住國家公園，以便長時間追蹤野生動物，團費每位40,980港元起，2018年1月5日（五）前報名可享2,000港元團費折扣。



網頁：www.lotus-tours.com.hk/web/LCH



taiwan.net.tw



（台灣觀光局網頁）



www.tourism.taichung.gov.tw



（台中市政府觀光旅遊局網）