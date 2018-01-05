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﻿自動炒餸機 全能入屋

2018-01-05 列印
有自動炒餸機幫手，入廚新手就不怕炒到成頭菜！ （設計對白）
■內鍋可以作煲湯或煮飯之用。
■炒鍋有高達六公升容量，不僅能自動炒煮，把機身調直，可以煮飯、燜、燉和慢煮。
■炒餸機後方加入巨大散熱孔，令氣流更快速流過IH系統，不用騰出太多空間散熱，更慳位。
■加入了獨特慢煮功能。
■透明蓋設計夠方便，不用開蓋也可觀察烹煮情況。
■輕觸式系統方便清潔。
■炒蛋要先啟動炒菜功能，落油，待油布滿內鍋後倒入蛋漿，即把機轉至九十度角，讓機自動翻炒。
■炒即食麵要用中火，不要轉大火。
德國寶推出的3D立體IH全能爆炒皇
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        自動炒餸機愈來愈受歡迎，倒材料入鍋就有機代手替你炒餸，認真方便。最近德國品牌Nutzen推出的「炒煮料理機」，更提供三個溫度火力，確保機器炒菜也有足夠鑊氣！文：阿卓爸爸　圖：陳鐵剛

產品查詢：Nutzen/3591 1815

整個鍋均勻受熱

  自動炒餸機是近年漸受用家關注和歡迎的廚房電器之一，今時今日的設計，令炒好餸菜很夠「鑊氣」，事關其熱力比嵌入式電磁爐更加強勁，炒餸時「鑊氣」直逼明火烹調。阿卓爸爸先簡單談談自動炒餸機的歷史，第一代自動炒餸機原理是在扁平電鍋裏加入自轉鑊鏟，模仿人手炒餸動作，但問題是一旦遇上粉麵或條狀食材，就會纏在中軸，影響效果。第二代炒餸機則完全改變設計概念，主要是靠鍋內翻動，模擬炒餸，再加入IH電磁發熱，熱度足夠亦令整個炒鍋均勻受熱，確保美食有足夠「鑊氣」。

妙法減少「黏底」

  其實第二代炒餸機都有限制，遇上較輕身食材時，例如炒蛋和飯粒，往往會黏附在鍋面，無法翻炒。所以使用第二代炒餸機時，往往要配合一些秘技，例如炒蛋或炒河粉，油量就要比正常多三分一，落油時要九十度角擺動和翻動機身三至四次，令油均勻沾於鍋內，還要謹記待油滾燙後才放食材，減少「黏底」情況。

　　Nutzen推出的第二代炒餸機，在火力和鍋形設計上作出不少微調，外形更適合港人廚房的有限空間。新機名為「炒煮料理機」，一樣採用IH發熱，轉速模擬人手翻炒的動作。它還有一項特別功能，就是低溫慢煮，可作55℃、65℃和75℃炒煮，對於新手來說容易控制，加上最新的透明蓋設計，用家可在機外觀察食品狀況，烹調就更方便。售價：$4,988

其他選擇

　　德國寶推出的3D立體IH全能爆炒皇，火力達2,200W，七段溫度調節，同時擁有六個主要烹調程式。機身傾斜角度由零至一百五十度，完成炒煮後，把碟放在機身下方，美食可以直接倒放碟上。

售價：$5,680

查詢：3110 2030
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