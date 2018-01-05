﻿自動炒餸機 全能入屋

自動炒餸機愈來愈受歡迎，倒材料入鍋就有機代手替你炒餸，認真方便。最近德國品牌Nutzen推出的「炒煮料理機」，更提供三個溫度火力，確保機器炒菜也有足夠鑊氣！文：阿卓爸爸 圖：陳鐵剛



產品查詢：Nutzen/3591 1815



整個鍋均勻受熱



自動炒餸機是近年漸受用家關注和歡迎的廚房電器之一，今時今日的設計，令炒好餸菜很夠「鑊氣」，事關其熱力比嵌入式電磁爐更加強勁，炒餸時「鑊氣」直逼明火烹調。阿卓爸爸先簡單談談自動炒餸機的歷史，第一代自動炒餸機原理是在扁平電鍋裏加入自轉鑊鏟，模仿人手炒餸動作，但問題是一旦遇上粉麵或條狀食材，就會纏在中軸，影響效果。第二代炒餸機則完全改變設計概念，主要是靠鍋內翻動，模擬炒餸，再加入IH電磁發熱，熱度足夠亦令整個炒鍋均勻受熱，確保美食有足夠「鑊氣」。



妙法減少「黏底」



其實第二代炒餸機都有限制，遇上較輕身食材時，例如炒蛋和飯粒，往往會黏附在鍋面，無法翻炒。所以使用第二代炒餸機時，往往要配合一些秘技，例如炒蛋或炒河粉，油量就要比正常多三分一，落油時要九十度角擺動和翻動機身三至四次，令油均勻沾於鍋內，還要謹記待油滾燙後才放食材，減少「黏底」情況。



Nutzen推出的第二代炒餸機，在火力和鍋形設計上作出不少微調，外形更適合港人廚房的有限空間。新機名為「炒煮料理機」，一樣採用IH發熱，轉速模擬人手翻炒的動作。它還有一項特別功能，就是低溫慢煮，可作55℃、65℃和75℃炒煮，對於新手來說容易控制，加上最新的透明蓋設計，用家可在機外觀察食品狀況，烹調就更方便。售價：$4,988



其他選擇



德國寶推出的3D立體IH全能爆炒皇，火力達2,200W，七段溫度調節，同時擁有六個主要烹調程式。機身傾斜角度由零至一百五十度，完成炒煮後，把碟放在機身下方，美食可以直接倒放碟上。



售價：$5,680



查詢：3110 2030