﻿爆紅麻辣鍋攻港

寒冬來襲，最好的節目是一大夥人打邊爐圍爐取暖。火鍋店近期遍地開花，在全球擁有逾千家分店的重慶劉一手火鍋，近日正式登陸香港，供應正宗的重慶麻辣鍋，火鍋控有福了！文：甘偉丁 圖：褚樂琪



位於銅鑼灣人氣地段的重慶劉一手火鍋，佔盡天時地利，地面連二樓共約六千方呎，地方寬敞舒適。本以為是國際連鎖店，裝潢必定如倒模般，誰不知充滿驚喜，以竹瓦及石磚作設計，富老重慶特色。店方老闆笑言，古色古香的設計，是為了營造視覺效果，好讓食客光顧時「打卡」！新店主打正宗的重慶麻辣鍋，以九宮格湯鍋奉客，並設有大、中、小辣，以迎合嗜辣者的不同喜好。負責火鍋湯底的鬼師傅表示，湯底美味秘訣在於加入了大紅袍花椒及辣椒，前者麻香，後者富辛辣味。牛油湯底於重慶預先煮成，然後包裝直送，再加入自家製豬骨湯及多款材料熬製，增添風味。



不嗜辣食客可以吃甚麼？店方特意設計了五款香港限定的湯底，包括龍蝦海鮮鍋、番茄美顏鍋、椰子滑雞鍋、滋補大骨鍋及山珍雜菌鍋，可單點亦可作鴛鴦鍋。記者推介龍蝦海鮮鍋及山珍雜菌鍋，前者選用澳洲龍蝦，龍蝦頭炒香後，加入洋葱熬製四至五小時，鮮甜味美；後者以冬菇、秀珍菇、金菇及蟲草花製成，味道清甜，適合追求健康的女士享用。



麻辣火鍋三寶



除湯底吸引外，火鍋配料也選擇豐富。例如麻辣火鍋必備的三寶：毛肚、黃喉及鵝腸，均由重慶直送到港，沒任何添加劑，只需輕灼八至十秒，即可吃到爽滑香脆的口感。鬼師傅表示：「昔日社會貧困，漁民只能以視為『下欄』的內臟來打邊爐，演變至今，這三款內臟卻成為重慶火鍋的必備名物。」另有數款來自福建的特色丸類，坊間罕見，亦值得一試。例如腸灌豬紅、腸灌蛋，分別將豬紅及雞蛋灌入腸內，前者入口嫩滑，後者如玉子豆腐般幼嫩；拳頭丸為巨型的豬肉丸切片，豬肉味濃，口感一流。



重慶劉一手火鍋



地址：銅鑼灣渣甸街66號Aura on Pennington地下及1樓



查詢：2110 8889