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﻿清貨展開 筍價出車

2018-01-05 列印
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過新年

        每逢踏入新年至農曆年假前夕，各大代理商都會積極減價清除所謂「隔年車」，預備下一批新貨於2、3月到港。對！未來這兩、三星期就是買筍車過新年的時機了。 文：彭志揚　圖：William

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