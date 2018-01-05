﻿A200 配套升級

大欖隧道出口前晚發生嚴重車禍，一部貨櫃車衝向路邊巴士站的候車人群，導致一死四傷。警方事後拘捕司機，他將面對司法制裁，承擔責任。事件中最無辜是喪失生命或身體受創的路人，但亦有人及時走避，撿回一命，在生死關頭一刻，可能與路人當時是否低頭看手機有關。 手機不離手，已是城市人的常態，部份人更分秒注視手機小屏幕，不是打機，就是上網，或者與朋友互傳短訊聊天。最近有調查顯示，港人每天平均花兩小時在手機上，部份人更加沉迷，不論正在做甚麼，不管身處何方，雙眼緊盯手機，旁若無人，來者閃避不及，隨時迎面碰撞。 只要上網搜尋，很容易找到大量「低頭族」闖禍的短片，有人仆倒、跌落水池及頭撼欄杆等，司空...

2018-01-05